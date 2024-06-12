В каких городах ЕС самая дорогая и самая дешевая аренда квартир (инфографика) — Finance.ua

В каких городах ЕС самая дорогая и самая дешевая аренда квартир (инфографика)
Хотя инфляция недавно уменьшилась, она продолжает оказывать давление на кошельки арендаторов.
Международный индекс аренды от HousingAnywhere свидетельствует о росте цен на квартиры. Так, в первом квартале 2024 года индекс зафиксировал рост на 3,8% в годовом исчислении (за год).
Самые дорогие страны и города для аренды в Европе
Амстердам, Париж, Гаага, Мюнхен и Утрехт неизменно входят в 10 самых дорогих городов по ценам на квартиры, комнаты и студии, что указывает на постоянные проблемы с доступностью жилья в Нидерландах и Германии.
Как отмечают аналитики, среди всех городов в первой десятке только в Мюнхене снизились цены на все типы недвижимости по сравнению с прошлым годом. Хотя Амстердам остается самым дорогим городом для аренды среди 28 проанализированных городов, цены на студии в этом городе незначительно снизились (на 0,6%).
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Амстердам и Рим сохраняют свои позиции как два самых дорогих города в Индексе стоимости аренды квартир.
Рейтинг самых дорогих городов для аренды квартир:
- Амстердам — 2275 евро
- Рим — 2000 евро
- Париж — 1862 евро
- Роттердам — 1795 евро
- Гаага — 1790 евро
- Мюнхен — 1770 евро
- Утрехт — 1746 евро
- Милан — 1700 евро
- Лиссабон — 1700 евро
- Гамбург — 1650 евро
Подробно о ценах на аренду квартир, комнат и студий можно узнать из графики.
Однако если рассматривать цены за квадратный метр, то самая высокая стоимость оказывается в Париже — 44,3 евро за м2 и Мюнхене — 34 евро.
Самые дешевые «квадраты» для аренды квартир, согласно индексу:
- Будапешт — 17 евро/м2
- Афины — 17,9 евро/м2
- Брюссель — 17,9 евро/м2
- Турин — 19,6 евро/м2
- Валенсия — 20 евро/м2
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