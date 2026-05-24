Украинцы получат пособие ко Дню Независимости: кто имеет право на выплаты

Кто получит разовую государственную помощь ко Дню Независимости

В 2026 году единовременное денежное пособие ко Дню Независимости Украины получат ветераны войны, пострадавшие участники Революции Достоинства, люди с инвалидностью в результате войны и другие категории граждан.

Об этом сообщили в Пенсионном фонде Украины.

Кому начислят самые большие выплаты

Согласно решению Кабинета министров, максимальные выплаты получат лица с особыми заслугами перед государством — 3100 грн.

Бывшим малолетним узникам концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, которые признаны лицами с инвалидностью, предусмотрены следующие выплаты:

I группа — 3100 грн;

II группа — 2 900 грн;

III группа — 2 700 грн.

Выплаты участникам боевых действий

По 1000 гривен получат участники боевых действий, пострадавшие участники Революции Достоинства, а также бывшие несовершеннолетние узники концлагерей и гетто.

По 650 гривен выплатят:

членам семей погибших ветеранов войны;

членам семей погибших Защитников и Защитниц Украины;

женам или мужьям умерших лиц с инвалидностью в результате войны, если они не вступили в брак второй раз;

супругам или мужьям умерших участников боевых действий и жертв нацистских преследований, которые не вступили в брак повторно.

Наименьшую сумму — 450 гривен — получат участники войны, бывшие узники концлагерей, принудительно вывезенные на работы граждане, а также дети партизан и подпольщиков.

До этого Finance.ua отмечал , что в последнее воскресенье мая традиционно отмечается День Киева. По этому случаю около 35 тыс. жителей льготных категорий получат единовременную материальную помощь. Размер выплат будет составлять от 800 до 1500 гривен.

