Украинцы получат пособие ко Дню Независимости: кто имеет право на выплаты

В 2026 году единовременное денежное пособие ко Дню Независимости Украины получат ветераны войны, пострадавшие участники Революции Достоинства, люди с инвалидностью в результате войны и другие категории граждан.
Согласно решению Кабинета министров, максимальные выплаты получат лица с особыми заслугами перед государством — 3100 грн.
Бывшим малолетним узникам концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, которые признаны лицами с инвалидностью, предусмотрены следующие выплаты:
I группа — 3100 грн;
II группа — 2 900 грн;
III группа — 2 700 грн.
Выплаты участникам боевых действий
По 1000 гривен получат участники боевых действий, пострадавшие участники Революции Достоинства, а также бывшие несовершеннолетние узники концлагерей и гетто.
По 650 гривен выплатят:
членам семей погибших ветеранов войны;
членам семей погибших Защитников и Защитниц Украины;
женам или мужьям умерших лиц с инвалидностью в результате войны, если они не вступили в брак второй раз;
супругам или мужьям умерших участников боевых действий и жертв нацистских преследований, которые не вступили в брак повторно.
Наименьшую сумму — 450 гривен — получат участники войны, бывшие узники концлагерей, принудительно вывезенные на работы граждане, а также дети партизан и подпольщиков.
До этого Finance.ua отмечал, что в последнее воскресенье мая традиционно отмечается День Киева. По этому случаю около 35 тыс. жителей льготных категорий получат единовременную материальную помощь. Размер выплат будет составлять от 800 до 1500 гривен.