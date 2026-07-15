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Где украинцы могут получить 400 долл.: условия выплаты

Личные финансы
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Где украинцы могут получить 400 долл.: условия выплаты
Где украинцы могут получить 400 долл.: условия выплаты
Открыта подача заявок на участие в проекте поддержки людей, которые хотят и могут заниматься сельским хозяйством.
Проект «Помощь прифронтовым домохозяйствам» реализуется общественной организацией «Южная стратегия развития» в партнерстве с Всемирной продовольственной программой ООН (ВПП ООН).
Об этом сообщает Михайловский совет Запорожской области.

Кто может податься

Семьи, которые владеют земельными участками или помещениями для ведения приусадебного хозяйства, проживают в целевых общинах и мотивированы и в состоянии заниматься сельским хозяйством.
Домохозяйства, имеющие критерии уязвимости, будут иметь приоритет в отборе, но наличие уязвимости не гарантирует получения помощи.

Размер пособия

Отобранные участники получат целевое пособие в эквиваленте 400 долларов США.
Эти средства предназначены исключительно для развития приусадебного хозяйства по двум направлениям:
  • В сфере растениеводства финансирование можно направить на покупку семян, удобрений, мелкого инвентаря, а также на устройство систем полива или теплиц.
  • В области животноводства деньги разрешается использовать для закупки кормов, ремонта или улучшения условий содержания скота и птицы.
Подробнее о видах, условиях и критериях помощи: https://bit.ly/4vIgrmZ
Представитель домохозяйства должен иметь при себе документы, удостоверяющие личность каждого из членов домохозяйства, и в случае наличия уязвимости — подтверждающий документ.
По материалам:
Finance.ua
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