Где украинцы могут получить 400 долл.: условия выплаты Сегодня 19:00 — Личные финансы

Где украинцы могут получить 400 долл.: условия выплаты

Открыта подача заявок на участие в проекте поддержки людей, которые хотят и могут заниматься сельским хозяйством.

Проект «Помощь прифронтовым домохозяйствам» реализуется общественной организацией «Южная стратегия развития» в партнерстве с Всемирной продовольственной программой ООН (ВПП ООН).

Об этом сообщает Михайловский совет Запорожской области.

Кто может податься

Семьи, которые владеют земельными участками или помещениями для ведения приусадебного хозяйства, проживают в целевых общинах и мотивированы и в состоянии заниматься сельским хозяйством.

Домохозяйства, имеющие критерии уязвимости, будут иметь приоритет в отборе, но наличие уязвимости не гарантирует получения помощи.

Размер пособия

Отобранные участники получат целевое пособие в эквиваленте 400 долларов США.

Эти средства предназначены исключительно для развития приусадебного хозяйства по двум направлениям:

В сфере растениеводства финансирование можно направить на покупку семян, удобрений, мелкого инвентаря, а также на устройство систем полива или теплиц.

В области животноводства деньги разрешается использовать для закупки кормов, ремонта или улучшения условий содержания скота и птицы.

Подробнее о видах, условиях и критериях помощи: https://bit.ly/4vIgrmZ

Представитель домохозяйства должен иметь при себе документы, удостоверяющие личность каждого из членов домохозяйства, и в случае наличия уязвимости — подтверждающий документ.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.