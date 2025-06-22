Первая работа в ІТ: Лучшие направления для новичков — Finance.ua

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Первая работа в ІТ: Лучшие направления для новичков

Личные финансы
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Первая работа в ІТ: Лучшие направления для новичков
Первая работа в ІТ: Лучшие направления для новичков
Многих привлекает ІТ, ведь в этой сфере много преимуществ: высокие зарплаты, возможность работать удаленно, а также стабильность. Однако попасть в ІТ — задача со звездочкой: только 35% начинающих смогли найти работу за последний год, 17% ищут ее больше года, а 43% подались на 20 и более вакансий.
Специалисты Dou выделили наиболее перспективные для начинающих направления работы.

ТОП направлений для новичка в ІТ

Marketing and Communications

Среди преимуществ: много вакансий для новичков, низкая конкуренция, приличные зарплаты и возможность удаленной работы.
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Support

Хотя эта категория не очень популярна среди кандидатов, количество вакансий для людей без опыта здесь одна из самых высоких, а многие ІТ-специалисты начинали именно как специалисты поддержки. Часто еще можно работать удаленно.

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3−5 места в рейтинге лучших специализаций для начинающих делят разработка, Sales and Business development и аналитика.

Разработка

Эта специализация — самая большая в ІТ, поэтому здесь много вакансий, в том числе и для начинающих. Следует заметить, что конкуренция здесь довольно высокая.
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Среди преимуществ: высокие медианные зарплаты у опытных специалистов и возможность удаленной работы.

Sales and Business development

Хотя зарплаты у специалистов по продажам не самые высокие, в этой специализации много вакансий, ниже средней конкуренции среди кандидатов, есть возможность получать денежные бонусы и работать удаленно.

Аналитика

Это направление популярно среди кандидатов, поэтому конкуренция здесь достаточно высока, хотя и вакансий для аналитиков хватает.
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Преимущества — высокие зарплаты как на старте, так и у опытных специалистов, однако во многих случаях необходимо работать в офисе.
6−9 места в рейтинге делят QA, Data Science/ML/AI, DevOps и финансы.
Раньше QA был основным способом «войти в ІТ», но сейчас на одну вакансию без опыта приходится в среднем 85 кандидатов.
Первая работа в ІТ: Лучшие направления для новичков
Где новички чаще всего находят работу:
  • половина устроившихся в ІТ в 2024 году начинали в компаниях с командой до 200 человек;
  • больше всего новичков работают в продуктовых (48%) и сервисных компаниях (35%);
  • в продуктовых компаниях чаще берут на работу маркетологов, аналитиков, дизайнеров и специалистов по HR, рекрутингу и обучению;
  • в сервисных — Project Managers, DevOps, разработчики и специалисты по работе с данными (Data Science/Engineer/ML/AI). Большой спрос на последних тоже у стартапах.
Напомним, меньше всего вакансий в ІТ с 2022 года зафиксировано в категориях Artists (25 вакансий) и Ruby (8 вакансий).
В то же время, для дизайнеров и Support количество вакансий вернулось на довоенный уровень — более 300 и в месяц соответственно. По данным исследования, было опубликовано 386 вакансий в сфере miltech — на одну приходилось в среднем восемь откликов.
В мае зафиксировано рекордное количество вакансий в следующих категориях:
  • Embedded — 69;
  • Engineering Manager — 48;
  • Security — 93.
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По материалам:
Dou
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