Автогражданка не спасет: когда с водителя могут взыскать 100% компенсацию страховой выплаты — Finance.ua

Автогражданка не спасет: когда с водителя могут взыскать 100% компенсацию страховой выплаты
Водители, не соблюдающие требования законодательства или условия договора страхования, могут получить штраф или требование от страховой компании по возврату всей суммы выплаченной компенсации.
Об этом напомнили в Моторном (транспортном) страховом бюро Украины, передает «Укравтопром».
С водителя могут взыскать 100% компенсацию страховой выплаты, если он совершил ДТП:
- умышленно, кроме действий, совершенных в состоянии крайней необходимости или необходимой обороны;
- в состоянии опьянения или под влиянием понижающих внимание лекарственных средств;
- без права на управление транспортным средством;
- самовольно покинул место ДТП;
- отказался от прохождения осмотра о состоянии опьянения;
- управлял технически неисправным транспортным средством;
- использовал транспортное средство для совершения уголовного преступления;
- управлял транспортным средством с целью предоставления возмездных услуг по перевозке пассажиров или грузов (если внутренний договор страхования заключен с 50% уменьшением страховой премии).
Напомним, согласно украинскому законодательству каждый автомобиль, выезжающий на дороги общего пользования, должен быть застрахован.
Полис обязателен для всех автомобилей — как уже зарегистрированных в Украине, так и для временно ввезенных.
Главное — выбор надежного страховщика. Хотя базовые условия у всех страховщиков одинаковые (это регулирует закон), все же есть несколько нюансов, на которые следует обратить внимание:
- Репутация страховой компании. Почитайте отзывы, посоветуйтесь с опытными водителями.
- Скорость урегулирования ущерба. Некоторые компании обещают выплаты без лишней бюрократии — это важно.
- Возможность оформления онлайн. Современные сервисы позволяют приобрести автогражданку за 10 минут с телефона или ноутбука.
- Наличие дополнительных опций. Например, «автогражданка +» с большими лимитами, бесплатная эвакуация автомобиля, техническая помощь или скидки на другие услуги.
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