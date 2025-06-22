Когда и как лучше просить о повышении зарплаты — Finance.ua

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Когда и как лучше просить о повышении зарплаты

Личные финансы
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Когда и как лучше просить о повышении зарплаты
Когда и как лучше просить о повышении зарплаты
Повышение заработной платы — это о признании ценности работника в команде, карьерном росте и поощрении. Если работодатель без помощи других не инициирует повышение денежного вознаграждения, работнику необходимо это сделать самому.
Специалисты budni.robota.ua собрали советы, как правильно просить о повышении зарплаты.

Когда лучше просить повышение зарплаты

Важно выбрать правильный момент, чтобы добиться успеха. К примеру, просить повышения зарплаты можно после завершения важного проекта, где вы показали ощутимый результат.
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Также многие компании проводят performance review — возможность для пересмотра зарплат в годовых или полугодовых оценках.
Если объем вашей работы увеличился, нагрузка выросла, вы долго работаете в компании и имеете большой список достижений — это тоже веские аргументы для пересмотра финансового вознаграждения.

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Однако не стоит просить повышения зарплаты, когда в компании кризис, сокращение или когда руководство перегружено.

Как подготовиться к разговору

Подготовьте доводы. Просьба о повышении зарплаты должна основываться на реальных примерах и доказательствах ценности компании.
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Приводите примеры, конкретные достижения, цифры и KPI. Это поможет подчеркнуть вашу ценность как работника и продемонстрирует, как именно вы помогаете бизнесу расти, экономить или достигать стратегических целей.
Например: «За последние 6 месяцев я закрыл (а) 3 ключевых проекта, которые принесли компании более 2 млн грн дохода. Кроме того, я взял (а) на себя функции руководителя в отделе X».
Проанализируйте рынок труда и изучите рыночную заработную плату на аналогичной позиции.
Не угрожайте увольнением и не ставьте ультиматумы. Избегайте аргументов типа «мне нужно больше денег из-за роста расходов» или «я давно здесь работаю, и пора получить повышение».
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Вместо этого можно начать со следующего: «Я хотел бы обсудить возможность пересмотра моей зарплаты с учетом моих последних достижений и расширения обязанностей. Мне важно продолжать расти в компании и чувствовать себя справедливо вознагражденным».
Подготовьте ответы на возможные вопросы руководителя:
  • что именно вы сделали?
  • почему считаете, что заслуживаете повышения зарплаты именно сейчас?
  • какие у вас дальнейшие цели?

Что делать, если отказали в повышении зарплаты

Оставайтесь спокойным и продолжайте диалог. Узнайте, какие критерии нужно выполнить для повышения, когда снова можно вернуться к этому разговору и что следует улучшить, чтобы увеличилось финансовое вознаграждение.
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Вместе с начальником составьте конкретный план действий и укажите контрольные точки.
Полезные советы:
  1. Фиксируйте достижения. Создайте файл или таблицу, где будете записывать успехи, чтобы иметь под рукой все аргументы;
  2. Не медлите. Если вы давно работаете в компании и не получаете повышения — это сигнал о том, что пора двигаться дальше и искать новую работу.
  3. Развивайте soft skills. Работодатели ценят не только производительность, но и умение сотрудничать, гибкость и инициативу.
Напомним, по данным исследования Work.ua, уже полгода на украинском рынке труда сохраняется тенденция: средняя зарплата увеличивается ежемесячно примерно на 500 грн. В мае она составила 25 000 грн.
Наиболее заметно выросли зарплаты в следующих категориях:
  • «Логистика, склад, ВЭД» — 24 000 грн, +4%;
  • «Сельское хозяйство, агробизнес» — 27 500 грн, +3%;
  • «Недвижимость» — 52 500 грн, +3%.
По материалам:
Finance.ua
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