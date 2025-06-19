Всего 16% работников считают, что ИИ полезно для их работы (исследования) — Finance.ua

Всего 16% работников считают, что ИИ полезно для их работы (исследования) Сегодня 20:00 — Финтех и Карты

Всего 16% работников считают, что ИИ полезно для их работы (исследования)

За последние два года процент работников в США, которые говорят, что использовали искусственный интеллект на своей должности несколько раз в год или чаще, вырос почти вдвое, с 21% до 40%.

Об этом говорится в исследовании Gallup.

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Частое использование искусственного интеллекта (несколько раз в неделю или чаще) также почти вдвое выросло с 11% до 19% с момента первого измерения Gallup в 2023 году. Ежедневное использование удвоилось только за последние 12 месяцев с 4% до 8%.

Где растет использование ИИ

Внедрение искусственного интеллекта возросло преимущественно на должностях «белых воротничков». 27% процентов работников «белых воротничков» сообщают о частом использовании искусственного интеллекта на работе, что на 12 процентных пунктов больше, чем в 2024 году.

Отрасли с высоким процентом частых пользователей искусственного интеллекта включают:

технологии (50%),

профессиональные услуги (34%),

финансы (32%).

Для сравнения, сообщения о частом использовании искусственного интеллекта производственными и прямыми работниками оставались практически неизменными за последние два года, сместившись с 11% в 2023 году до 9% в 2025 году.

Частое использование ИИ также чаще встречается среди лидеров (определенных как менеджеры менеджеров) — 33%. Они вдвое чаще, чем отдельные участники (16%), говорят, что используют ИИ несколько раз в неделю или чаще.

Только 15% работников говорят, что очень или достаточно вероятно, что автоматизация, работы или искусственный интеллект ликвидируют их работу в течение следующих пяти лет, что не изменилось по сравнению с показателями 2023 и 2024 годов.

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Некоторые отрасли, такие как технологии (21%), розничная торговля (21%) и финансы (20%) чаще других считают, что искусственный интеллект ликвидирует их работу.

Справка Finance.ua:

Законодательное собрание штата Нью-Йорк утвердило законопроект RAISE, направленный на предотвращение катастроф, связанных с передовыми ИИ-моделями. Документ обязывает крупные компании и лаборатории, включая OpenAI, Google и Anthropic, публиковать отчеты о безопасности и сообщать о серьезных инцидентах.

Компания OpenAI представила новую модель искусственного интеллекта o3-pro — это обновленная версия модели o3, которая специализируется на логическом мышлении.

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