Техногиганты хотят 10 лет без правил для ИИ в США — Finance.ua

Техногиганты хотят 10 лет без правил для ИИ в США Сегодня 03:29

Amazon, Google, Microsoft и Meta поддержали инициативу по 10-летнему мораторию на регулирование искусственного интеллекта в США.

Об этом пишет Financial Times.

По данным издания, представляющие техногигантов лоббисты настаивают на принятии Сенатом США моратория, который запретит штатам внедрять любое регулирование в сфере искусственного интеллекта в течение 10 лет. Соответствующая норма включена в версию бюджетного законопроекта, поддерживаемую Дональдом Трампом.

Ожидается, что Сенат представит свой вариант законопроекта до 4 июля. Среди основных лоббистов инициативы — экс-конгрессмен Чип Пикеринг, глава ассоциации INCOMPAS, в которую входят Microsoft, Amazon, Google, Meta и другие. По его словам, инициатива необходима для сохранения лидерства США в соревновании с Китаем.

В то же время оппоненты считают мораторий угрозой. Аналитик из Университета Вандербильта Асад Рамзанали отметил, что техгиганты стремятся закрепить свою монополию в сфере общего ИИ. Его поддержал президент Future of Life Institute Макс Тегмарк, который назвал это «попыткой сконцентрировать власть и богатство».

Инициатива расколола Республиканскую партию. Сторонники, такие как сенатор Том Тиллис, считают региональные правила угрозой для национальной инновационности. Но критики, в том числе сенаторы Джош Гоули и Марша Блэкберн, выступают за право штатов самостоятельно ограничивать использование ИИ.

Сэм Альтман, гендиректор OpenAI, в выступлении в Сенате заявил, что обязательные требования к прозрачности и безопасности перед запуском моделей ИИ могут быть «катастрофическими». В то же время Дарио Амодеи, руководитель Anthropic, предупредил об общественных рисках саморегуляции в этой сфере.

Економічна Правда По материалам:

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