Киевстар запустил услугу SIM для путешествий Сегодня 14:24

Турист со смартфоном

Киевстар первым среди украинских операторов запустил услугу SIM для путешествий — отдельную eSIM для мобильного интернета в роуминге.

Она работает в 38 странах и позволяет пользоваться мобильным интернетом без регулярной абонплаты — пользователь платит только за выбранный пакет гигабайтов.

Как это работает

SIM для путешествий — это отдельная eSIM с новым номером, предназначенная исключительно для мобильного интернета за рубежом. Она не предусматривает звонки и SMS.

Пользователи сами выбирают необходимый пакет интернета — 5, 10, 20 или 40 ГБ и платят только за него.

При этом пользоваться SIM для путешествий могут не только абоненты Киевстар — eSIM доступны и абонентам других мобильных операторов.

Чтобы воспользоваться SIM для путешествий, нужно приобрести ее в интернет-магазине Киевстар, установить eSIM на смартфон с поддержкой этой технологии и активировать ее. После этого мобильным интернетом в роуминге можно воспользоваться во всех странах, где доступна услуга.

SIM для путешествий доступна в 38 странах, в частности в Австрии, Азербайджане, Бельгии, Болгарии, Великобритании, Греции, Дании, Эстонии, Ирландии, Исландии, Испании, Италии, Кипре, Латвии, Литве, Лихтенштейне, Люксембурге, Мальте, Молдове, Нидерландах. Эмиратах, Польше, Южной Корее, Португалии, Румынии, Сербии, Словакии, Словении, США, Турции, Венгрии, Финляндии, Франции, Хорватии, Чехии и Швеции. Также услуга действует в Гваделупе, Мартинике и Французской Гвиане. В отдельных странах покрытие включает популярные острова и территории, в том числе Канарские и Азорские острова, Мадейру, Корсику, Ибицу, Ватикан и Сан-Марино.

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В Киевстаре напомнили, что сегодня абонентам уже доступны VoLTE в роуминге, обеспечивающем голосовые вызовы через сети 4G, а также 5G-роуминг в десятках стран мира. Также абоненты могут пользоваться услугой Роуминг как дома, позволяющей пользоваться мобильной связью за границей на условиях, приближенных к домашнему тарифу.

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