Киевстар представил «Детский тариф» — стоимость и условия Сегодня 09:35 — Личные финансы

Ребенок пользуется смартфоном

Киевстар запустил отдельный тариф для детей от 6 до 16 лет. Его главная особенность для родителей — отсутствие дополнительных списаний после исчерпания пакетов услуг.

Об этом Finance.ua стало известно из пресс-релиза компании.

Стоимость и условия тарифа

Стоимость Детского тарифа составляет 270 грн за 4 недели.

за 4 недели. Также можно сразу оплатить услугу на 366 дней — это стоит 2 000 грн.

По условиям тарифа после использования пакетных минут, мобильного интернета или SMS дополнительная тарификация не начисляется. Соответствующая услуга просто приостанавливается до следующего расчетного периода.

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Также в тарифе заблокированы некоторые платные развлекательные услуги и рекламные подписки.

Отдельно действует услуга «Мы вместе»: даже при неуплаченной абонплате ребенок может звонить по телефону на один заранее определенный номер Киевстар.

Входящий в тариф

В рамках тарифа без использования пакетных мегабайт можно использовать образовательные платформы и приложения, а также отдельные развлекательные сервисы, в частности TikTok и Roblox.

Подключить тариф или перейти на него по другому тарифному плану можно в магазине Киевстар.

Важно:

для нового подключения нужно подтвердить свидетельство о рождении ребенка в «Д ії « одного из родителей или опекунов;

одного из родителей или опекунов; другие члены семьи оформить тариф для ребенка не смогут.

Детальнее об условиях Детского тарифа можно узнать на сайте Киевстар.

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