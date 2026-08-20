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Киевстар представил «Детский тариф» — стоимость и условия

Личные финансы
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Ребенок пользуется смартфоном
Ребенок пользуется смартфоном
Киевстар запустил отдельный тариф для детей от 6 до 16 лет. Его главная особенность для родителей — отсутствие дополнительных списаний после исчерпания пакетов услуг.
Об этом Finance.ua стало известно из пресс-релиза компании.

Стоимость и условия тарифа

  • Стоимость Детского тарифа составляет 270 грн за 4 недели.
  • Также можно сразу оплатить услугу на 366 дней — это стоит 2 000 грн.
По условиям тарифа после использования пакетных минут, мобильного интернета или SMS дополнительная тарификация не начисляется. Соответствующая услуга просто приостанавливается до следующего расчетного периода.
Также в тарифе заблокированы некоторые платные развлекательные услуги и рекламные подписки.
Отдельно действует услуга «Мы вместе»: даже при неуплаченной абонплате ребенок может звонить по телефону на один заранее определенный номер Киевстар.
Киевстар представил «Детский тариф» — стоимость и условия

Входящий в тариф

В рамках тарифа без использования пакетных мегабайт можно использовать образовательные платформы и приложения, а также отдельные развлекательные сервисы, в частности TikTok и Roblox.
Подключить тариф или перейти на него по другому тарифному плану можно в магазине Киевстар.
Важно:
  • для нового подключения нужно подтвердить свидетельство о рождении ребенка в «Д ії « одного из родителей или опекунов;
  • другие члены семьи оформить тариф для ребенка не смогут.
Детальнее об условиях Детского тарифа можно узнать на сайте Киевстар.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
Дети и деньгиКиевстарТарифы Киевстар
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