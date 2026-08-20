ТОП-6 финансовых советов для молодежи Сегодня 09:00 — Личные финансы

ТОП-6 финансовых советов для молодежи

Первая работа — это отличный момент, чтобы научиться не просто зарабатывать деньги, а управлять ими, планировать будущее и постепенно строить собственную финансовую независимость.

Об этом пишет Финкульт

Финансовая самостоятельность — это не только о том, сколько ты зарабатываешь. Это о том, как ты распоряжаешься тем, что заработал.

Сначала спланируй, потом трать

Составь простой бюджет: сколько нужно на обязательные расходы, сколько можно потратить на себя, а какую часть стоит отложить.

Сделать сбережения привычкой

Не обязательно начинать с крупных сумм. Даже 10% от дохода — это уже старт. Главное — регулярность.

Поставить финансовые цели

Хочешь новый ноутбук, обучение, путешествие или собственное жилье? Определи сумму и срок и посчитай, сколько нужно откладывать каждый месяц.

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Финансовый резерв

Непредвиденные расходы никогда не предупреждают заранее. Ремонт телефона, срочная поездка или перерыв в работе значительно спокойнее воспринимаются, если есть собственный запас денег.

Не торопиться жить «на будущую зарплату»

Кредитная карта или заем могут помочь в определенных ситуациях, но перед оформлением следует разобраться в стоимости кредита и убедиться, что будущие платежи соответствуют вашим финансовым возможностям.

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Инвестировать в себя

Первая работа — это старт карьерного пути. Новые знания, профессиональные навыки, языки и дополнительное обучение могут стать инвестицией в будущее с более высоким доходом.

Пример

Получена зарплата 15 000 грн. Можно потратить все и ждать следующей зарплаты. А можно часть средств направить на текущие нужды, часть — по собственным желаниям, а еще часть — отложить на финансовую цель и резерв.

Попробуйте правило 50/30/20: 50% - обязательные расходы (жилье, коммунальные услуги, продукты, транспорт); 30% - личные цели, отдых, обучение или большие покупки; 20% - резервный фонд.

Что это даст

Такое распределение средств помогает контролировать расходы, избегать импульсивных затрат и создавать резервный фонд. Финансовая устойчивость зависит не только от размера дохода, но и от того, как ответственно мы планируем бюджет и распоряжаемся собственными средствами.

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