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Сменили местожительство — как перевести пенсию по новому адресу

Личные финансы
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Перевести пенсию по новому адресу можно онлайн
Перевести пенсию по новому адресу можно онлайн
Смена местожительства — это всегда вызов, но за хлопотами с переездом важно не забыть о важных юридических деталях. Многие пенсионеры ошибочно полагают, что Пенсионный фонд Украины получает данные о новом адресе автоматически. На самом деле это не так.
Об этом сообщает Юридический советчик для ВПЛ.
Если не известить ПФУ лично, в базе данных пенсионер и далее будет проходить по старой регистрации. Это может создать серьезные проблемы — в частности, обязанность ежегодно проходить физическую идентификацию (если старый адрес относится к временно оккупированным территориям), а в случае непрохождения до 31 декабря выплату пенсии просто прекратят.

Как пенсионерам перевести выплаты по новому адресу

Перевести пенсию по фактическому месту жительства можно двумя способами:
  • оффлайн: обратиться лично в бумажной форме в ближайший сервисный центр или орган ПФУ;
  • онлайн: подать заявление в электронной форме через Портал электронных услуг ПФУ
К заявлению обязательно прилагаются копии:
  • паспорта гражданина Украины;
  • регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика (РНУКНП/идентификационного кода);
  • пенсионного удостоверения.

Пошаговая инструкция для подачи заявления онлайн

Если вы выбираете удобный онлайн формат, процедура займет всего несколько минут:
  1. Авторизация: Перейдите на Портал электронных услуг ПФУ и войдите с помощью электронной подписи (Дія.Підпис или КЭП/ЭЦП).
  2. Выбор услуги: В левом боковом меню найдите и выберите раздел «Заявления на перерасчет пенсии».
  3. Заполнение: Заполните форму заявления, обязательно указав пункт «Постановка на учет (в новом районе)».
  4. Загрузка документов: Закрепите сканированные копии или фотографии паспорта, РНУКНП и пенсионного удостоверения.
  5. Подписание: Проверьте введенные данные и подпишите заявление с помощью Дія. Підпис или КЭП/ЭЦП.
Ранее мы сообщали, что пенсионеры, временно находящиеся за пределами Украины, обязаны проходить физическую идентификацию каждый год. То есть чтобы обеспечить выплату пенсии в 2027 году, необходимо пройти физическую идентификацию до 31 декабря 2026 года.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
ПенсияВыплата пенсий
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