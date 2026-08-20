Сменили местожительство — как перевести пенсию по новому адресу
Смена местожительства — это всегда вызов, но за хлопотами с переездом важно не забыть о важных юридических деталях. Многие пенсионеры ошибочно полагают, что Пенсионный фонд Украины получает данные о новом адресе автоматически. На самом деле это не так.
Об этом сообщает Юридический советчик для ВПЛ.
Если не известить ПФУ лично, в базе данных пенсионер и далее будет проходить по старой регистрации. Это может создать серьезные проблемы — в частности, обязанность ежегодно проходить физическую идентификацию (если старый адрес относится к временно оккупированным территориям), а в случае непрохождения до 31 декабря выплату пенсии просто прекратят.
Как пенсионерам перевести выплаты по новому адресу
Перевести пенсию по фактическому месту жительства можно двумя способами:
- оффлайн: обратиться лично в бумажной форме в ближайший сервисный центр или орган ПФУ;
- онлайн: подать заявление в электронной форме через Портал электронных услуг ПФУ
К заявлению обязательно прилагаются копии:
- паспорта гражданина Украины;
- регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика (РНУКНП/идентификационного кода);
- пенсионного удостоверения.
Пошаговая инструкция для подачи заявления онлайн
Если вы выбираете удобный онлайн формат, процедура займет всего несколько минут:
- Авторизация: Перейдите на Портал электронных услуг ПФУ и войдите с помощью электронной подписи (Дія.Підпис или КЭП/ЭЦП).
- Выбор услуги: В левом боковом меню найдите и выберите раздел «Заявления на перерасчет пенсии».
- Заполнение: Заполните форму заявления, обязательно указав пункт «Постановка на учет (в новом районе)».
- Загрузка документов: Закрепите сканированные копии или фотографии паспорта, РНУКНП и пенсионного удостоверения.
- Подписание: Проверьте введенные данные и подпишите заявление с помощью Дія. Підпис или КЭП/ЭЦП.
Ранее мы сообщали, что пенсионеры, временно находящиеся за пределами Украины, обязаны проходить физическую идентификацию каждый год. То есть чтобы обеспечить выплату пенсии в 2027 году, необходимо пройти физическую идентификацию до 31 декабря 2026 года.
Поделиться новостью
Также по теме
ТОП-6 финансовых советов для молодежи
ПартнерскаяНе только Bitcoin: что такое криптобандлы и почему их сравнивают с ETF
Как можно отменить розыск ТЦК в «Резерв+»
Еще одна страна изменила правила предоставления защиты украинцам призывного возраста
Как возрастут выплаты людям с инвалидностью — законопроект
Нет билетов на поезд? Военные могут воспользоваться специальным резервом