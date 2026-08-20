Сменили местожительство — как перевести пенсию по новому адресу Сегодня 08:02 — Личные финансы

Перевести пенсию по новому адресу можно онлайн

Смена местожительства — это всегда вызов, но за хлопотами с переездом важно не забыть о важных юридических деталях. Многие пенсионеры ошибочно полагают, что Пенсионный фонд Украины получает данные о новом адресе автоматически. На самом деле это не так.

Если не известить ПФУ лично, в базе данных пенсионер и далее будет проходить по старой регистрации. Это может создать серьезные проблемы — в частности, обязанность ежегодно проходить физическую идентификацию (если старый адрес относится к временно оккупированным территориям), а в случае непрохождения до 31 декабря выплату пенсии просто прекратят.

Как пенсионерам перевести выплаты по новому адресу

Перевести пенсию по фактическому месту жительства можно двумя способами:

оффлайн: обратиться лично в бумажной форме в ближайший сервисный центр или орган ПФУ;

обратиться лично в бумажной форме в ближайший сервисный центр или орган ПФУ; онлайн: подать заявление в электронной форме через Портал электронных услуг ПФУ

К заявлению обязательно прилагаются копии:

паспорта гражданина Украины;

регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика (РНУКНП/идентификационного кода);

пенсионного удостоверения.

Пошаговая инструкция для подачи заявления онлайн

Если вы выбираете удобный онлайн формат, процедура займет всего несколько минут:

Авторизация: Перейдите на Портал электронных услуг ПФУ и войдите с помощью электронной подписи (Дія.Підпис или КЭП/ЭЦП). Выбор услуги: В левом боковом меню найдите и выберите раздел «Заявления на перерасчет пенсии». Заполнение: Заполните форму заявления, обязательно указав пункт «Постановка на учет (в новом районе)». Загрузка документов: Закрепите сканированные копии или фотографии паспорта, РНУКНП и пенсионного удостоверения. Подписание: Проверьте введенные данные и подпишите заявление с помощью Дія. Підпис или КЭП/ЭЦП.

Ранее мы сообщали , что пенсионеры, временно находящиеся за пределами Украины, обязаны проходить физическую идентификацию каждый год. То есть чтобы обеспечить выплату пенсии в 2027 году, необходимо пройти физическую идентификацию до 31 декабря 2026 года.

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