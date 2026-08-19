Ранее Finance.ua писал, что в Украине сейчас насчитывается около 61 тысяч укрытий разных типов, однако они могут обеспечить защиту лишь примерно для половины населения.
Напомним, ранее Finance.ua рассказывал, что президент Владимир Зеленский подписал Закон 4778-IX, который, в частности, делает обязательным строительство укрытий при возведении новых жилых и инфраструктурных объектов.
Закон предусматривает создание сети современных центров безопасности в общинах и включение схем защитных сооружений непосредственно в градостроительную документацию.
В то же время Киев выделил более 2,1 млрд грн на укрытие в 2026 году. В 2025 году почти аналогичный объем средств направлялся исключительно на новое строительство.
Также мы писали, какие типы укрытий существуют: их возможности и сколько это стоит.
Напомним, в «Дії» можно узнать, где находится ближайшее укрытие. Это обеспечит быстрый доступ к информации о ближайших укрытиях при возникновении угрозы.