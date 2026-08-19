Как изменят требования к укрытиям — детали Сегодня 15:00 — Казна и Политика

Как изменят требования к укрытиям — детали

19 августа ВР в первом чтении приняла законопроект, предусматривающий важные изменения относительно доступа к укрытиям и ужесточение требований к их содержанию.

За это решение проголосовали 296 нардепов.

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Что предлагается

Законопроект предлагает запретить использовать укрытия не по назначению.

На время военного положения также планируется запретить расторгать договоры аренды таких помещений. Укрытия хотят проверять ежемесячно и установить камеры наблюдения.

В общественных местах планируется увеличить количество быстровозводимых модульных укрытий.

Предлагается ввести ответственность для тех, кто препятствует людям попасть в укрытие.

Ранее Finance.ua писал , что в Украине сейчас насчитывается около 61 тысяч укрытий разных типов, однако они могут обеспечить защиту лишь примерно для половины населения.

Напомним, ранее Finance.ua рассказывал , что президент Владимир Зеленский подписал Закон 4778-IX, который, в частности, делает обязательным строительство укрытий при возведении новых жилых и инфраструктурных объектов.

Закон предусматривает создание сети современных центров безопасности в общинах и включение схем защитных сооружений непосредственно в градостроительную документацию.

В то же время Киев выделил более 2,1 млрд грн на укрытие в 2026 году. В 2025 году почти аналогичный объем средств направлялся исключительно на новое строительство.

Также мы писали , какие типы укрытий существуют: их возможности и сколько это стоит.

Напомним, в «Дії» можно узнать, где находится ближайшее укрытие. Это обеспечит быстрый доступ к информации о ближайших укрытиях при возникновении угрозы.

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