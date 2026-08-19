Украинцы с дорогими авто уплатили 214 млн грн транспортного налога Сегодня 09:37 — Казна и Политика

За дорогостоящие авто нужно платить налог

Владельцы дорогих автомобилей в Украине за 7 месяцев уплатили в местные бюджеты 214,2 млн грн транспортного налога. Его уплатили 11,5 тыс. автовладельцев.

Об этом сообщила пресс-служба налоговой.

Это почти на 80 млн грн больше, чем за такой же период в прошлом году. Рост — около 60%.

Наибольшие поступления транспортного налога обеспечили плательщики:

Киева — 60,4 млн грн;

Днепропетровской области — 18,8 млн грн;

Киевской области — 16,2 млн грн;

Львовской области — 16,2 млн. грн.

Кто должен платить налог за авто

Транспортный налог платят владельцы легковых автомобилей, отвечающие двум основным критериям. В частности, с их выпуска прошло не более пяти лет, а их среднерыночная стоимость превышает 375 минимальных заработных плат, установленных на 1 января соответствующего года.

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Среднерыночную стоимость автомобилей определяет Минэкономики по методике, утвержденной Кабинетом Министров Украины. При этом учитывается марка и модель автомобиля, год выпуска, объем цилиндров двигателя и тип горючего.

Ежегодно до 1 февраля Минэкономики размещает на вебсайте ( www.me.gov.ua ) перечень автомобилей, являющихся объектами налогообложения транспортным налогом. В нынешний список вошла 1 281 модель легковых автомобилей.

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