Украинцы с дорогими авто уплатили 214 млн грн транспортного налога

Транспортный налог платят владельцы легковых автомобилей, отвечающие двум основным критериям. В частности, с их выпуска прошло не более пяти лет, а их среднерыночная стоимость превышает 375 минимальных заработных плат, установленных на 1 января соответствующего года.
Среднерыночную стоимость автомобилей определяет Минэкономики по методике, утвержденной Кабинетом Министров Украины. При этом учитывается марка и модель автомобиля, год выпуска, объем цилиндров двигателя и тип горючего.
Ежегодно до 1 февраля Минэкономики размещает на вебсайте (www.me.gov.ua) перечень автомобилей, являющихся объектами налогообложения транспортным налогом. В нынешний список вошла 1 281 модель легковых автомобилей.