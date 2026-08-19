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Украинцы с дорогими авто уплатили 214 млн грн транспортного налога

Казна и Политика
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За дорогостоящие авто нужно платить налог
За дорогостоящие авто нужно платить налог
Владельцы дорогих автомобилей в Украине за 7 месяцев уплатили в местные бюджеты 214,2 млн грн транспортного налога. Его уплатили 11,5 тыс. автовладельцев.
Об этом сообщила пресс-служба налоговой.
Это почти на 80 млн грн больше, чем за такой же период в прошлом году. Рост — около 60%.
Наибольшие поступления транспортного налога обеспечили плательщики:
  • Киева — 60,4 млн грн;
  • Днепропетровской области — 18,8 млн грн;
  • Киевской области — 16,2 млн грн;
  • Львовской области — 16,2 млн. грн.

Кто должен платить налог за авто

Транспортный налог платят владельцы легковых автомобилей, отвечающие двум основным критериям. В частности, с их выпуска прошло не более пяти лет, а их среднерыночная стоимость превышает 375 минимальных заработных плат, установленных на 1 января соответствующего года.
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Среднерыночную стоимость автомобилей определяет Минэкономики по методике, утвержденной Кабинетом Министров Украины. При этом учитывается марка и модель автомобиля, год выпуска, объем цилиндров двигателя и тип горючего.
Ежегодно до 1 февраля Минэкономики размещает на вебсайте (www.me.gov.ua) перечень автомобилей, являющихся объектами налогообложения транспортным налогом. В нынешний список вошла 1 281 модель легковых автомобилей.
По материалам:
Finance.ua
НалогиАвторынок Украины
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