0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Регионы должны усилить резервное питание перед отопительным сезоном

Казна и Политика
28
В Украине идет подготовка к осенне-зимнему периоду 2026/27. По состоянию на 1 августа уже подготовлено около 60% жилых домов, более 62% объектов социальной сферы и более 60% котельных.
Отдельное внимание уделяется резервному питанию объектов тепло- и водоснабжения. Об этом сообщает Министерство по восстановлению, инфраструктуре и транспорту Украины, передает УНН.
«Под председательством министра по восстановлению, инфраструктуре и транспорту Украины Николая Калашника провели очередное заседание Штаба по подготовке к осенне-зимнему периоду 2026/27», — говорится в сообщении.
По имеющейся информации, на 1 августа уже подготовлено почти 60% жилых домов, более 62% объектов социальной сферы, более 60% котельных. Общая потребность в резервном питании объектов тепло- и водоснабжения составляет 1214,6 МВт. В настоящее время обеспечено 918,5 МВт или 75,6% потребности.
Впрочем, по словам министерства, к началу отопительного сезона регионы должны нарастить объемы резервного питания еще на 20% в соответствии с Комплексными планами устойчивости.
«В условиях войны готовность к отопительному сезону означает значительно больше, чем выполнение плановых ремонтов. Каждый регион должен быть готов к разным сценариям: от длительных отключений электроэнергии до повреждения объектов критической инфраструктуры. Поэтому наша задача сейчас заключается не только в выполнении плановых показателей, а в создании реального запаса устойчивости, а также резервном питании четкие алгоритмы действий на случай чрезвычайной ситуации», — отметил Николай Калашник.
Кроме того, регионы должны провести командно-штабные учения, проверить резервные системы теплоснабжения, сформировать аварийные запасы оборудования и материалов, актуализировать планы временного теплоснабжения.
По материалам:
УНН
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems