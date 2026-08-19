Регионы должны усилить резервное питание перед отопительным сезоном Сегодня 08:33 — Казна и Политика

В Украине идет подготовка к осенне-зимнему периоду 2026/27. По состоянию на 1 августа уже подготовлено около 60% жилых домов, более 62% объектов социальной сферы и более 60% котельных.

УНН. Отдельное внимание уделяется резервному питанию объектов тепло- и водоснабжения. Об этом сообщает Министерство по восстановлению, инфраструктуре и транспорту Украины, передает

«Под председательством министра по восстановлению, инфраструктуре и транспорту Украины Николая Калашника провели очередное заседание Штаба по подготовке к осенне-зимнему периоду 2026/27», — говорится в сообщении.

По имеющейся информации, на 1 августа уже подготовлено почти 60% жилых домов, более 62% объектов социальной сферы, более 60% котельных. Общая потребность в резервном питании объектов тепло- и водоснабжения составляет 1214,6 МВт. В настоящее время обеспечено 918,5 МВт или 75,6% потребности.

Впрочем, по словам министерства, к началу отопительного сезона регионы должны нарастить объемы резервного питания еще на 20% в соответствии с Комплексными планами устойчивости.

«В условиях войны готовность к отопительному сезону означает значительно больше, чем выполнение плановых ремонтов. Каждый регион должен быть готов к разным сценариям: от длительных отключений электроэнергии до повреждения объектов критической инфраструктуры. Поэтому наша задача сейчас заключается не только в выполнении плановых показателей, а в создании реального запаса устойчивости, а также резервном питании четкие алгоритмы действий на случай чрезвычайной ситуации», — отметил Николай Калашник.

Кроме того, регионы должны провести командно-штабные учения, проверить резервные системы теплоснабжения, сформировать аварийные запасы оборудования и материалов, актуализировать планы временного теплоснабжения.

УНН По материалам:

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