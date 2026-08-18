Украина за семь месяцев сократила экспорт чугуна на 0,5% г/г Сегодня 21:18 — Казна и Политика

Металлургические предприятия Украины по итогам января-июля 2026 сократили экспорт товарного чугуна на 0,55% по сравнению с аналогичным периодом 2025-го — до 1,03 млн т.

Об этом свидетельствуют расчеты GMK Center на основе данных Государственной таможенной службы.

В США в течение периода было направлено 900,6 тыс. т чугуна, что на 8% больше г./г., в Турцию — 83,2 тыс. т (+88% г./г.), в Италию — 26,5 тыс. т (-75% г./г.),

По итогам июля отгрузки продукции сократились на 72% м/м. и на 67% г./г. — до 51,5 тыс. т. На американский рынок отправили 49,5 тыс. т чугуна (-68% м./м.; -67% г./г.), в Турцию — без изменений. В Италию продукция не поставляется с февраля.

Выручка от экспорта чугуна за семь месяцев составила $413 млн, что на 0,4% больше г./г. В июле показатель упал на 70% м./м. и на 61% г./г., до $24,1 млн.

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