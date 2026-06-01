Украине может понадобиться до 100 лет, чтобы обеспечить укрытиями более 95% населения — МВД

В Украине сейчас насчитывается около 61 тысячи укрытий разных типов, однако они могут обеспечить защиту лишь примерно для половины населения.
Об этом заявил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.
Для того чтобы достичь уровня Финляндии, где доступ к защитным сооружениям имеют более 95% граждан, Украине может потребоваться от 80 до 100 лет.
По словам Клименко, подобные оценки были подготовлены совместно с финскими партнерами. Министр подчеркнул, что Украина не имеет такого запаса времени, поскольку угроза со стороны рф будет сохраняться не только во время войны, но и в будущем после ее завершения.

К Коалиции укрытий уже присоединились 13 стран

Он напомнил, что страна должна быть готова обеспечить защиту населения, учитывая протяженную границу с россией и постоянные риски безопасности. Именно поэтому при поддержке международных партнеров Украина начала работу по расширению сети защитных сооружений. Инициатором создания Коалиции укрытий стала Финляндия.
К коалиции уже присоединились 13 государств. В рамках сотрудничества уже состоялось несколько международных конференций, а также утверждены проекты первых семи защитных сооружений.
Первые объекты планируют построить в регионах, приближенных к линии боевых действий и зонам повышенной опасности. Речь идет о Черниговской, Сумской, Николаевской, Днепропетровской, Одесской и Херсонской областях.
Также в МВД напомнили о Стратегии развития фонда защитных сооружений гражданской защиты до 2034 года, утвержденной правительством. Реализация этой программы требует значительных финансовых ресурсов и масштабной работы, однако альтернативы усилению системы гражданской защиты нет.
Напомним, ранее Finance.ua рассказывал, что президент Владимир Зеленский подписал Закон 4778-IX, который, в частности, делает обязательным строительство укрытий при возведении новых жилых и инфраструктурных объектов.
Закон предусматривает создание сети современных центров безопасности в общинах и включение схем защитных сооружений непосредственно в градостроительную документацию.
По материалам:
Судебно-юридична газета
