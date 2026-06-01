Беженцы в Польше просят вернуть полный доступ к медицинскому страхованию

После изменений в польском законодательстве часть граждан Украины лишилась доступа к полному бесплатному медицинскому страхованию, финансируемому Национальным фондом здравоохранения Польши (NFZ).
Ранее украинцы, находившиеся в стране после начала полномасштабной войны, могли пользоваться медицинскими услугами на основании специального закона. Новые правила действуют с 5 марта 2026 года.
Теперь полный доступ к государственной системе здравоохранения имеют преимущественно лица, которые официально трудоустроены и платят взносы в систему социального страхования ZUS. Для незастрахованных украинцев медицинская помощь ограничивается преимущественно экстренными случаями, представляющими угрозу жизни или здоровью.
Представители украинских организаций в Польше заявляют, что новые правила наиболее повлияли на социально уязвимые категории населения. Председатель Объединения украинцев в Польше Мирослав Шкорка отметил, что речь идет прежде всего о матерях с детьми, пожилых людях и лицах с инвалидностью, которые не имеют возможности регулярно платить страховые взносы. По его словам, эти люди оказались вне системы полноценного медицинского обеспечения.
Дополнительной проблемой стала необходимость уплаты единовременного взноса для присоединения к добровольному медицинскому страхованию. В некоторых случаях сумма может составлять около 17 тысяч злотых в зависимости от периода отсутствия страхования. Украинские общественные организации уже обратились к польским властям с просьбой изменить правила и упростить доступ к медицинскому страхованию для беженцев, находящихся в сложном положении.
По материалам:
inpoland
