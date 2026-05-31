Названы недооцененные города Азии для летнего путешествия Сегодня 22:11 — Мир

Азиатские города, удивляющие туристов

Эксперты туристического путеводителя Lonely Planet составили список малоизвестных азиатских направлений, которые могут удивить даже опытных путешественников.

Об этом сообщает издание Travel Off Path со ссылкой на рекомендации Lonely Planet.

По словам специалистов, самые лучшие впечатления от путешествий часто дарят именно менее популярные города, где можно ощутить настоящую атмосферу страны без толп туристов.

Одним из самых интересных направлений назвали Пусан. Город объединяет современную K-Pop-культуру, неоновые кварталы и пляжный отдых.

Особенно туристам советуют посетить пляж Хеунде, культурный поселок Камчхон с цветными домами и прокатиться в знаменитых капсульных вагонах Sky Capsule вдоль побережья.

Еще одним неожиданным направлением стала Шимла — город у подножия Гималаев с британской колониальной архитектурой и атмосферными улицами.

Авторы подборки отмечают, что каскадная застройка на склонах делает его похожим на некоторые города Латинской Америки. Отдельно туристов предупреждают о местных макак-резусах, которые могут воровать еду и вещи.

В список также вошел Сендай, который называют альтернативой переполненным Токио или Киото. Город известен более прохладным климатом, обилием зелени, древними храмами и традиционной японской атмосферой.

Эксперты отмечают, что здесь можно отведать свежие суши и ощутить настоящую Японию без огромных туристических очередей.

Не менее интересным направлением стал Чэнду — город, который часто называют «столицей панд». Именно здесь расположена знаменитая база исследования и разведения гигантских панд, где можно увидеть даже маленьких детенышей. Кроме этого, Чэнду славится острой сычуанской кухней и особой атмосферой традиционного Китая.

Эксперты отмечают, что именно такие менее раскрученные города все чаще выбирают туристы, стремящиеся получить новые впечатления и избежать перегруженных популярных курортов.

