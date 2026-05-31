0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Названы недооцененные города Азии для летнего путешествия

Мир
11
Азиатские города, удивляющие туристов
Азиатские города, удивляющие туристов
Эксперты туристического путеводителя Lonely Planet составили список малоизвестных азиатских направлений, которые могут удивить даже опытных путешественников.
Об этом сообщает издание Travel Off Path со ссылкой на рекомендации Lonely Planet.

Азиатские города, изумляющие туристов

По словам специалистов, самые лучшие впечатления от путешествий часто дарят именно менее популярные города, где можно ощутить настоящую атмосферу страны без толп туристов.
Читайте также
Одним из самых интересных направлений назвали Пусан. Город объединяет современную K-Pop-культуру, неоновые кварталы и пляжный отдых.
Особенно туристам советуют посетить пляж Хеунде, культурный поселок Камчхон с цветными домами и прокатиться в знаменитых капсульных вагонах Sky Capsule вдоль побережья.
Еще одним неожиданным направлением стала Шимла — город у подножия Гималаев с британской колониальной архитектурой и атмосферными улицами.
Авторы подборки отмечают, что каскадная застройка на склонах делает его похожим на некоторые города Латинской Америки. Отдельно туристов предупреждают о местных макак-резусах, которые могут воровать еду и вещи.
В список также вошел Сендай, который называют альтернативой переполненным Токио или Киото. Город известен более прохладным климатом, обилием зелени, древними храмами и традиционной японской атмосферой.
Читайте также
Эксперты отмечают, что здесь можно отведать свежие суши и ощутить настоящую Японию без огромных туристических очередей.
Не менее интересным направлением стал Чэнду — город, который часто называют «столицей панд». Именно здесь расположена знаменитая база исследования и разведения гигантских панд, где можно увидеть даже маленьких детенышей. Кроме этого, Чэнду славится острой сычуанской кухней и особой атмосферой традиционного Китая.
Эксперты отмечают, что именно такие менее раскрученные города все чаще выбирают туристы, стремящиеся получить новые впечатления и избежать перегруженных популярных курортов.
По материалам:
Корреспондент.net
Путешествия
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems