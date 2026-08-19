0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Почему власти не могут ввести всеобщие налоговые каникулы для бизнеса — Гетманцев

Казна и Политика
63
Почему власти не могут ввести всеобщие налоговые каникулы для бизнеса — Гетманцев
Почему власти не могут ввести всеобщие налоговые каникулы для бизнеса — Гетманцев
Нельзя ввести всеобщие налоговые каникулы для бизнеса, поскольку налоговые поступления необходимы для финансирования обороны.
При этом для компаний, пострадавших от российских обстрелов, уже предусмотрены отдельные механизмы поддержки.
Об этом в интервью РБК-Украина заявил глава финансового комитета ВР Даниил Гетманцев.
Нардеп заявил, что бизнесу, чьи предприятия или склады были разрушены, не нужно платить налоги с уничтоженных объектов.
Читайте также
«Если объект разрушен — налог и так не возникает», — отметил он.
По словам Гетманцева, компании, действительно пострадавшие от атак, могут воспользоваться несколькими инструментами.
Один из них предусматривает рассрочку или отсрочку налоговых обязательств по решению министра финансов.
Еще один механизм связан с форс-мажором и позволяет освободить предприятие от налогового обязательства, если оно не может его выполнить.
Читайте также
«Мы приняли это еще в 2022 году, и этим инструментом уже воспользовались 11 тысяч предприятий. Это решение применяет Налоговая служба», — пояснил депутат.

Где бизнесу нужна помощь

Отдельной проблемой Гетманцев назвал складскую инфраструктуру. Владельцы помещений опасаются сдавать их торговым сетям из-за риска ударов, а некоторые действующие арендодатели требуют освободить склады.
«Это бизнес и прагматичный расчет, поэтому государство должно предложить альтернативные площадки», — считает он.
Кроме того, предприниматели просят учитывать специфику складской работы при бронировании сотрудников, поскольку перенос хабов требует значительного количества физического труда.
По материалам:
Finance.ua
Налоги
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems