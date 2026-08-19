«Мы приняли это еще в 2022 году, и этим инструментом уже воспользовались 11 тысяч предприятий. Это решение применяет Налоговая служба», — пояснил депутат.
Где бизнесу нужна помощь
Отдельной проблемой Гетманцев назвал складскую инфраструктуру. Владельцы помещений опасаются сдавать их торговым сетям из-за риска ударов, а некоторые действующие арендодатели требуют освободить склады.
«Это бизнес и прагматичный расчет, поэтому государство должно предложить альтернативные площадки», — считает он.
Кроме того, предприниматели просят учитывать специфику складской работы при бронировании сотрудников, поскольку перенос хабов требует значительного количества физического труда.