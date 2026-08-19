ВР назначила министра обороны Сегодня 14:15 — Казна и Политика

ВР назначила министра обороны

Верховная Рада назначила Евгения Хмару на должность министра обороны Украины.

Решение поддержали 312 депутатов, говорится в официальном сообщении Верховной Рады.

Перед этим Кабмин уволил Хмару с должности заместителя министра обороны Украины и исполняющего обязанности министра.

Ранее 19 августа комитет Верховной Рады по обороне единогласно (15 голосов) поддержал назначение Евгения Хмары министром обороны Украины.

История

В апреле 2023 г. Президент назначил Хмару начальником Центра специальных операций по борьбе с терроризмом, защиты участников уголовного судопроизводства и работников правоохранительных органов СБУ. После реорганизации подразделение получило название Центр специальных операций «А» СБУ.

В августе 2023 года Хмарі присвоили воинское звание бригадного генерала, а в июне 2024 года — генерал-майора.

С 5 января 2026 по 17 июля 2026 Хмара временно исполнял обязанности главы Службы безопасности Украины, заменив на этом посту Василия Малюка.

Военный награжден орденами Богдана Хмельницкого, «За мужество» III степени и «Крестом боевых заслуг».

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