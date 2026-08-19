Украина приближает таможенные правила к стандартам ЕС: Рада поддержала новый Таможенный кодекс
Украина делает еще один шаг к европейским правилам в торговле: Верховная Рада 18 августа поддержала за основу проект нового Таможенного кодекса Украины № 15450. Документ должен приблизить украинское таможенное законодательство к нормам ЕС и изменить ряд правил, по которым каждый день работает бизнес.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы ВР.
Что изменится для бизнеса после принятия нового Таможенного кодекса
Законопроект должен обеспечить соответствие украинского таможенного законодательства праву ЕС в рамках выполнения требований для страны-кандидата на вступление в Евросоюз. В частности, речь идет о переговорном разделе 29 «Таможенный союз» в рамках кластера 3 «Конкурентоспособность и инклюзивное развитие».
Новый Таможенный кодекс построен на ключевых регламентах ЕС. Он предусматривает переход на единые с Евросоюзом таможенные правила и стандарты, а также использование европейской терминологии.
Среди основных изменений для бизнеса:
- внедрение европейских подходов к таможенным процедурам, таможенному долгу, таможенному надзору и статусу товаров;
- создание правовой основы для обмена и хранения информации в соответствии с европейской моделью таможенных данных;
- обновление правил определения таможенной стоимости, в частности права быть услышанным, если таможня не принимает заявленную стоимость;
- обязательное предоставление информации, связанной с безопасностью, к вывозу товаров;
- расширение возможностей электронного взаимодействия с таможенными органами;
- переход к европейской модели льготного налогообложения ввозной пошлиной.
При этом действующие национальные льготы будут сохраняться до момента обретения Украиной членства в ЕС.
Ставки ввозной пошлины при этом не меняются. Как и сейчас, их будет определять отдельный Закон Украины «О Таможенном тарифе Украины».
Также предусмотрено сохранение силы авторизаций, полученных бизнесом до начала действия нового Таможенного кодекса.
Отдельным направлением реформы станет создание правовых условий для обмена таможенными данными по европейским стандартам и системный пересмотр подходов к таможенным процедурам. В частности, украинское законодательство должно перейти к европейской концепции специальных таможенных процедур.
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