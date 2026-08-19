Украина приближает таможенные правила к стандартам ЕС: Рада поддержала новый Таможенный кодекс Сегодня 15:22 — Казна и Политика

Таможня

Украина делает еще один шаг к европейским правилам в торговле: Верховная Рада 18 августа поддержала за основу проект нового Таможенного кодекса Украины № 15450. Документ должен приблизить украинское таможенное законодательство к нормам ЕС и изменить ряд правил, по которым каждый день работает бизнес.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ВР.

Что изменится для бизнеса после принятия нового Таможенного кодекса

Законопроект должен обеспечить соответствие украинского таможенного законодательства праву ЕС в рамках выполнения требований для страны-кандидата на вступление в Евросоюз. В частности, речь идет о переговорном разделе 29 «Таможенный союз» в рамках кластера 3 «Конкурентоспособность и инклюзивное развитие».

Новый Таможенный кодекс построен на ключевых регламентах ЕС. Он предусматривает переход на единые с Евросоюзом таможенные правила и стандарты, а также использование европейской терминологии.

Среди основных изменений для бизнеса:

внедрение европейских подходов к таможенным процедурам, таможенному долгу, таможенному надзору и статусу товаров;

создание правовой основы для обмена и хранения информации в соответствии с европейской моделью таможенных данных;

обновление правил определения таможенной стоимости, в частности права быть услышанным, если таможня не принимает заявленную стоимость;

обязательное предоставление информации, связанной с безопасностью, к вывозу товаров;

расширение возможностей электронного взаимодействия с таможенными органами;

переход к европейской модели льготного налогообложения ввозной пошлиной.

При этом действующие национальные льготы будут сохраняться до момента обретения Украиной членства в ЕС.

Ставки ввозной пошлины при этом не меняются. Как и сейчас, их будет определять отдельный Закон Украины «О Таможенном тарифе Украины».

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Также предусмотрено сохранение силы авторизаций, полученных бизнесом до начала действия нового Таможенного кодекса.

Отдельным направлением реформы станет создание правовых условий для обмена таможенными данными по европейским стандартам и системный пересмотр подходов к таможенным процедурам. В частности, украинское законодательство должно перейти к европейской концепции специальных таможенных процедур.

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