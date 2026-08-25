Шмыгаль заверил в надежности новой защиты энергетики Сегодня 15:33 — Энергетика

Шмыгаль заверил в надежности новой защиты энергетики

Украина создала инженерно-техническую защиту для энергетических объектов, которая помогает защищать их даже после попадания баллистических ракет.

Также энергетики и инженеры разработали укрытия для объектов разного уровня и мощности.

Об этом заявил министр энергетики Денис Шмыгаль в ходе шестого саммита первых леди и джентльменов.

«Создаем новую архитектуру работы. Мы разработали уникальные укрытия для энергетических объектов разных уровней и мощностей. Наши энергетики и инженеры создали уникальную инженерно-техническую защиту, которая помогает защитить энергетические объекты даже после прилета баллистических ракет. Повреждение ремонтируется за неделю, а не за месяц», — сказал министр.

Шмыгаль отметил, что украинская энергосистема сейчас проходит беспрецедентный этап перемен из-за полномасштабной войны и регулярных баллистических ударов россии.

«Хочу отметить, что все это удается благодаря мощной и постоянной поддержке наших партнеров», — добавил он.

Почти 6000 тонн энергетического оборудования уже отправили с распределительных хабов в регионы и общины Украины. Речь идет о генераторах, трансформаторах, когенерационных установках и блочно-модульных котельных.

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