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Шмыгаль заверил в надежности новой защиты энергетики

Энергетика
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Шмыгаль заверил в надежности новой защиты энергетики
Шмыгаль заверил в надежности новой защиты энергетики
Украина создала инженерно-техническую защиту для энергетических объектов, которая помогает защищать их даже после попадания баллистических ракет.
Также энергетики и инженеры разработали укрытия для объектов разного уровня и мощности.
Об этом заявил министр энергетики Денис Шмыгаль в ходе шестого саммита первых леди и джентльменов.
«Создаем новую архитектуру работы. Мы разработали уникальные укрытия для энергетических объектов разных уровней и мощностей. Наши энергетики и инженеры создали уникальную инженерно-техническую защиту, которая помогает защитить энергетические объекты даже после прилета баллистических ракет. Повреждение ремонтируется за неделю, а не за месяц», — сказал министр.
Шмыгаль отметил, что украинская энергосистема сейчас проходит беспрецедентный этап перемен из-за полномасштабной войны и регулярных баллистических ударов россии.
«Хочу отметить, что все это удается благодаря мощной и постоянной поддержке наших партнеров», — добавил он.
Почти 6000 тонн энергетического оборудования уже отправили с распределительных хабов в регионы и общины Украины. Речь идет о генераторах, трансформаторах, когенерационных установках и блочно-модульных котельных.
По материалам:
Finance.ua
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