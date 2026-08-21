Кабмин предложил бизнесу три варианта для электроснабжения Сегодня 15:00 — Энергетика

Кабмин предложил бизнесу три варианта для электроснабжения

Кабинет Министров изменил условия применения ограничений электроснабжения к промышленным и коммерческим потребителям.

Предприятия смогут защитить не менее 80% своего энергопотребления собственной, распределенной или импортированной электроэнергией.

Об изменении правил официально сообщил Кабинет Министров со ссылкой на первого вице-премьер-министра — министра энергетики Дениса Шмыгаля.

Кабинет Министров Украины принял решение, призванное ускорить развитие распределенной генерации и увеличить коммерческий импорт электроэнергии. Новый механизм должен дать бизнесу дополнительный стимул инвестировать в собственные энергетические мощности и снизить нагрузку на украинскую энергосистему.

Какие ограничения

Меры по ограничению электроснабжения не будут применяться к промышленным и коммерческим потребителям, которые покрывают не менее 80% собственного потребления электроэнергии за счет предусмотренных правительством источников.

Речь идет об:

электроэнергии собственного производства;

электроэнергии от объектов распределенной генерации;

электроэнергии, импортируемой из-за границы.

Таким образом, предприятие получает три основных варианта: установить собственное генерирующее оборудование, договориться о поставках от локального производителя или закупать импортную электроэнергию.

Как будет работать распределенная генерация

Механизм будет включать газопоршневые и газотурбинные установки. В то же время, производитель электроэнергии и предприятие-потребитель должны находиться на территории одного оператора системы распределения.

Это позволяет создавать локальные энергетические кластеры, в которых одна установка будет обеспечивать электричеством предприятия, расположенные в пределах соответствующей сети.

Правительство рассчитывает, что новые условия будут стимулировать строительство генерирующих мощностей, прежде всего, в энергодефицитных областях. Развитие таких объектов также предусматривает утвержденная государством стратегия развития распределенной генерации до 2035 года.

Зачем правительство стимулирует импорт электроэнергии

Закупка электроэнергии за рубежом помогает частично компенсировать внутренний дефицит, особенно при пиковом потреблении или повреждении украинских генерирующих объектов.

Возможность не попадать под ограничения при выполнении правила 80% должна повысить заинтересованность предприятий в коммерческом импорте. В то же время стоимость такой электроэнергии будет зависеть от рыночных цен, пропускной способности межгосударственных связей и расходов на передачу.

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Кто будет контролировать выполнение правила

Правительственное решение регулирует взаимодействие между:

НЭК «Укрэнерго»;

операторами систем распределения;

электропоставщиками;

производителями распределенной генерации;

предприятиями-потребителями.

Именно обмен информацией между этими участниками должен позволить подтверждать происхождение электроэнергии и определять, выполнил ли конкретный потребитель 80%.

В обнародованном правительственном сообщении не детализировано, за какой расчетный период будут определять эту долю и какие документы должно подавать предприятие.

Гарантирует ли правило 80% бесперебойное питание

Формулирование правительства касается неприменения мер по ограничению электроснабжения. Его не следует воспринимать как абсолютную гарантию от любого обесточивания.

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Аварии, повреждения сетей, боевые действия или техническая невозможность передать электроэнергию могут привести к перерыву в электропитании независимо от способа его закупки. Поэтому предприятиям, которым критически важна непрерывная работа, все равно необходимы резервное питание и план реагирования на аварийные ситуации.

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