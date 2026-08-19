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Кабмин распределил 35 млрд гривен на реализацию планов устойчивости к зиме

Энергетика
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Кабмин распределил 35 млрд гривен на реализацию планов устойчивости к зиме
Кабмин распределил 35 млрд гривен на реализацию планов устойчивости к зиме
Кабинет Министров распределил 35 миллиардов гривен на реализацию планов устойчивости.
Об этом Премьер-министр Сергей Корецкий сообщил в Телеграме.
По итогам проведенного аудита определены конкретные меры, требующие безотлагательного финансирования, отметил Корецкий.

Приоритет

Защита энергетических объектов и критической инфраструктуры, развертывание резервных источников теплоснабжения, подчеркнул Премьер-министр.
По его словам, работы по защите объектов уже идут. С апреля на их реализацию было направлено 27,6 млрд. грн. из резервного фонда государственного бюджета.
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«Должны максимально использовать каждый день, оставшийся до начала отопительного сезона, чтобы обеспечить выполнение утвержденных планов и полную готовность общин к зиме», — заявил Корецкий.
Ранее говорилось, что Украина готовится к еще одной сложнейшей зиме, которая может стать самым серьезным испытанием с начала полномасштабного вторжения россии.
В последние недели российские войска увеличили количество ракетных ударов по украинским городам, вероятно, пытаясь воспользоваться нехваткой у Киева средств перехвата баллистических ракет.
Ирина Терех, генеральный директор компании Fire Point, заявила, что Киеву необходимо реалистично оценивать угрозу, с которой он столкнется в ближайшие месяцы, учитывая острую нехватку систем противовоздушной обороны в стране.
Также регионы должны усилить резервное электропитание перед отопительным сезоном. В Украине идет подготовка к осенне-зимнему периоду 2026/27. По состоянию на 1 августа уже подготовлено около 60% жилых домов, более 62% объектов социальной сферы и более 60% котельных.
Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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