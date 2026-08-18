Сингапур установил 13 тысяч солнечных панелей в море — причины Сегодня 22:44 — Энергетика

Сингапур установил 13 тысяч солнечных панелей в море — причины

В Сингапуре, где почти не осталось свободной земли, инженеры построили солнечную электростанцию ​​прямо в море — в проливе Джохор у побережья.

Конструкцию разрабатывали с учетом штормов, течений и волн, однако настоящей проблемой стали морские организмы, обрастающие подводные элементы станции.

Сингапур — островное государство с населением почти шесть миллионов человек, площадь которого составляет около 725 кв. километров. Свободного пространства для классических солнечных полей там просто нет, а панелей на крышах домов недостаточно, чтобы выполнить национальные цели по «зеленой» энергетике до 2030 года. Потому энергетическая компания EDP APAC решила построить станцию ​​прямо на воде возле района Вудлендс.

По словам специалистов, морская стихия диктует куда более жесткие условия, чем пресные водоемы: кроме агрессивного воздействия соли, системе приходится постоянно справляться с волнами, перепадами приливов и шквалистым ветром. На этапе проектирования разработчики сосредоточились на этих факторах, смонтировав сеть натяжных тросов из устойчивых сплавов и закрепив ее на дне для предотвращения коррозии и обеспечения надежной фиксации.

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Согласно отчетам, на водной глади смонтировали более 13 тысяч фотоэлектрических панелей, закрепленных более чем на 30 тысячах понтонов. В результате получилась электростанция мощностью 5 мегаватт, охватывающая около 12 акров акватории и признанная одной из крупнейших плавучих солнечных систем в мире.

Исследователи обращают внимание и на ощутимый бонус такого расположения: морская вода естественно охлаждает панели в самые жаркие часы, поэтому они генерируют больше электричества, чем наземные аналоги. Помимо этого сплошной слой панелей существенно замедляет испарение пресной влаги в прибрежной зоне.

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По техническим данным, комплекс оснащен 40 центральными инверторами и одним массивным трансформатором, позволяющим ежегодно производить ориентировочно шесть миллионов киловатт-часов энергии. В то же время, Совет экономического развития Сингапура утверждает, что этот объем помогает ежегодно снижать выбросы углерода в атмосферу более чем на четыре тысячи метрических тонн.

Первые испытания показали, что платформа хорошо выдерживает волны и ветер. А вот с живой природой справиться оказалось гораздо сложнее.

Теплая тропическая вода под панелями практически превратилась в естественный инкубатор. Уже через несколько месяцев понтоны и крепи заросли толстым слоем водорослей, морских асцидий и тысяч ракушек-балянусов. По результатам взвешивания эта незваная масса прибавила инженерной конструкции почти 43% лишнего веса. В результате понтоны стали погружаться глубже в воду, а общий уровень плавучести станции стремительно упал.

Технические службы констатируют, что из-за проседания платформы стальные шарниры, которые должны были гасить колебания от волн, заклинило и они перестали двигаться. Из-за более низкой посадки станции в воде соленые брызги стали заливать электрические соединения, что угрожало коррозией и поломками всей системы.

Чтобы спасти ситуацию, рабочие начали вручную счищать налет из конструкций и применять химические средства против обрастания. Параллельно инженеры приступили к переработке оборудования — тестируют понтоны с поднятой геометрией и устанавливают подводные датчики, которые отслеживают вес нароста в реальном времени.

УНІАН По материалам:

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