Сингапур установил 13 тысяч солнечных панелей в море — причины
В Сингапуре, где почти не осталось свободной земли, инженеры построили солнечную электростанцию прямо в море — в проливе Джохор у побережья.
Конструкцию разрабатывали с учетом штормов, течений и волн, однако настоящей проблемой стали морские организмы, обрастающие подводные элементы станции.
Об этом сообщает The Pulse.
Сингапур — островное государство с населением почти шесть миллионов человек, площадь которого составляет около 725 кв. километров. Свободного пространства для классических солнечных полей там просто нет, а панелей на крышах домов недостаточно, чтобы выполнить национальные цели по «зеленой» энергетике до 2030 года. Потому энергетическая компания EDP APAC решила построить станцию прямо на воде возле района Вудлендс.
По словам специалистов, морская стихия диктует куда более жесткие условия, чем пресные водоемы: кроме агрессивного воздействия соли, системе приходится постоянно справляться с волнами, перепадами приливов и шквалистым ветром. На этапе проектирования разработчики сосредоточились на этих факторах, смонтировав сеть натяжных тросов из устойчивых сплавов и закрепив ее на дне для предотвращения коррозии и обеспечения надежной фиксации.
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Согласно отчетам, на водной глади смонтировали более 13 тысяч фотоэлектрических панелей, закрепленных более чем на 30 тысячах понтонов. В результате получилась электростанция мощностью 5 мегаватт, охватывающая около 12 акров акватории и признанная одной из крупнейших плавучих солнечных систем в мире.
Исследователи обращают внимание и на ощутимый бонус такого расположения: морская вода естественно охлаждает панели в самые жаркие часы, поэтому они генерируют больше электричества, чем наземные аналоги. Помимо этого сплошной слой панелей существенно замедляет испарение пресной влаги в прибрежной зоне.
По техническим данным, комплекс оснащен 40 центральными инверторами и одним массивным трансформатором, позволяющим ежегодно производить ориентировочно шесть миллионов киловатт-часов энергии. В то же время, Совет экономического развития Сингапура утверждает, что этот объем помогает ежегодно снижать выбросы углерода в атмосферу более чем на четыре тысячи метрических тонн.
Первые испытания показали, что платформа хорошо выдерживает волны и ветер. А вот с живой природой справиться оказалось гораздо сложнее.
Теплая тропическая вода под панелями практически превратилась в естественный инкубатор. Уже через несколько месяцев понтоны и крепи заросли толстым слоем водорослей, морских асцидий и тысяч ракушек-балянусов. По результатам взвешивания эта незваная масса прибавила инженерной конструкции почти 43% лишнего веса. В результате понтоны стали погружаться глубже в воду, а общий уровень плавучести станции стремительно упал.
Технические службы констатируют, что из-за проседания платформы стальные шарниры, которые должны были гасить колебания от волн, заклинило и они перестали двигаться. Из-за более низкой посадки станции в воде соленые брызги стали заливать электрические соединения, что угрожало коррозией и поломками всей системы.
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Чтобы спасти ситуацию, рабочие начали вручную счищать налет из конструкций и применять химические средства против обрастания. Параллельно инженеры приступили к переработке оборудования — тестируют понтоны с поднятой геометрией и устанавливают подводные датчики, которые отслеживают вес нароста в реальном времени.
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