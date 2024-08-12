Автономность: правительство поручило установить солнечные панели в админзданиях, больницах и школах — Finance.ua

Автономность: правительство поручило установить солнечные панели в админзданиях, больницах и школах Сегодня 09:43 — Энергетика

Автономность: правительство поручило установить солнечные панели в админзданиях, больницах и школах

Кабинет Министров принимает решение об активизации программы установки альтернативной энергетики в админзданиях, больницах и школах.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

По его словам, речь идет прежде всего о солнечных панелях на крышах, а также установках хранения энергии.

«Эта задача как для министерств, так и для всех местных руководителей. Должны выйти на уровень, когда максимальное количество больниц, админзданий и школ являются автономными», — сообщил Шмыгаль.

Согласно сообщению представителя правительства в Верховной Раде Тараса Мельничука, внесены изменения в распоряжение КМУ от 07.06.2024 «Некоторые меры по стабилизации работы объединенной энергетической системы Украины».

Согласно ему, поручено министерствам и другим центральным органам исполнительной власти, областным и Киевской городской государственным администрациям обеспечить в период до 31.12.2025 установление генерирующих установок, предназначенных для производства электрической энергии из энергии солнечного излучения, и установок хранения электрической энергии для покрытия потребления в общественных и административных зданиях, заведениях здравоохранения и учебных заведениях.

Предусмотрено, что финансирование мероприятий будет осуществляться за счет международной технической и гуманитарной помощи, негосударственных фондов поддержки развития возобновляемых источников энергии и мероприятий по энергоэффективности.

Економічна Правда По материалам:

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