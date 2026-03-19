Солнечные панели: какая мощность нужна для дома

Энергетика
Сонячна електростанція для дому
Солнечная электростанция мощностью 3−4 кВт может полностью обеспечить базовые потребности частного дома — от освещения до бытовой техники. Эксперты объяснили, как правильно рассчитать мощность системы, сколько она стоит и можно ли зарабатывать на избыточной электроэнергии.
Об этом говорится в материале ЛУН, подготовленном вместе со специалистом по энергетической политике ОО «Экодия» Дарьей Ярошовец.

Как правильно рассчитать мощность

Прежде всего, необходимо определить фактическое потребление электроэнергии. Для этого достаточно проанализировать платежки за свет.
В среднем 1 кВт солнечной электростанции в Украине производит 3−4 кВт·ч электроэнергии за сутки. К примеру, если домохозяйство потребляет около 250 кВт·ч в месяц, то оптимальная мощность станции будет составлять примерно 2,7−3 кВт с учетом технических потерь.
Читайте также
Если же планируется использование энергоемких приборов — бойлера, кондиционера или электрокотла — следует закладывать мощность от 3,5−4 кВт и больше.
Для более точных расчетов эксперты рекомендуют пользоваться специализированными онлайн-сервисами, такими как Global Solar Atlas или PVGIS.

Где устанавливать солнечные панели

Чаще всего панели монтируют на крыше, но это не единственный вариант. Их также можно размещать:
  • на земле;
  • на стенах дома;
  • на специальных конструкциях.
Крыша позволяет экономить пространство, в то время как наземные установки позволяют лучше настроить угол наклона панелей и упростить их обслуживание.
Важно также правильно организовать подключение — в частности, проложить кабели к инвертору, который превращает постоянный ток в переменный для использования в доме.

Сколько это стоит

Стоимость домашней солнечной электростанции зависит от ее мощности и конфигурации. На сегодня система на 3−5 кВт стоит примерно 50−90 тысяч гривен за 1 кВт мощности (вместе с оборудованием и монтажом).
Для более крупных систем (5'10 кВт) общая цена растет, но стоимость одного киловатта обычно уменьшается.
Читайте также
Если необходимо обеспечить электроэнергией ночью или во время отключений, систему можно дополнить аккумуляторами.

Можно ли зарабатывать на электроэнергии

Домашние солнечные электростанции могут не только покрывать свои потребности, но и приносить доход. В Украине действует механизм «зеленого тарифа», позволяющий продавать излишек электроэнергии в сеть.
Для этого необходимо:
  • получить технические условия оператора сети;
  • установить станцию ​​в соответствии с требованиями;
  • установить двунаправленный счетчик;
  • заключить договор с гарантированным покупателем.
В настоящее время выплаты составляют около 7,36 грн за кВт·ч электроэнергии, переданной в сеть.
Ранее мы сообщали, что Finance.ua собрал ключевую информацию об условиях участия, порядке подачи заявок и возможности использования средств энергетической помощи для украинцев.
По материалам:
Діло
Альтернативная энергетикаЭнергетикаСолнечные панелиСолнечная энергетикаСолнечные электростанции
Также по теме
Также по теме
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
