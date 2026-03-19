Солнечные панели: какая мощность нужна для дома Сегодня 08:05 — Энергетика

Сонячна електростанція для дому

Солнечная электростанция мощностью 3−4 кВт может полностью обеспечить базовые потребности частного дома — от освещения до бытовой техники. Эксперты объяснили, как правильно рассчитать мощность системы, сколько она стоит и можно ли зарабатывать на избыточной электроэнергии.

Об этом говорится в материале ЛУН, подготовленном вместе со специалистом по энергетической политике ОО «Экодия» Дарьей Ярошовец.

Как правильно рассчитать мощность

Прежде всего, необходимо определить фактическое потребление электроэнергии. Для этого достаточно проанализировать платежки за свет.

В среднем 1 кВт солнечной электростанции в Украине производит 3−4 кВт·ч электроэнергии за сутки. К примеру, если домохозяйство потребляет около 250 кВт·ч в месяц, то оптимальная мощность станции будет составлять примерно 2,7−3 кВт с учетом технических потерь.

Если же планируется использование энергоемких приборов — бойлера, кондиционера или электрокотла — следует закладывать мощность от 3,5−4 кВт и больше.

Для более точных расчетов эксперты рекомендуют пользоваться специализированными онлайн-сервисами, такими как Global Solar Atlas или PVGIS.

Где устанавливать солнечные панели

Чаще всего панели монтируют на крыше, но это не единственный вариант. Их также можно размещать:

на земле;

на стенах дома;

на специальных конструкциях.

Крыша позволяет экономить пространство, в то время как наземные установки позволяют лучше настроить угол наклона панелей и упростить их обслуживание.

Важно также правильно организовать подключение — в частности, проложить кабели к инвертору, который превращает постоянный ток в переменный для использования в доме.

Сколько это стоит

Стоимость домашней солнечной электростанции зависит от ее мощности и конфигурации. На сегодня система на 3−5 кВт стоит примерно 50−90 тысяч гривен за 1 кВт мощности (вместе с оборудованием и монтажом).

Для более крупных систем (5'10 кВт) общая цена растет, но стоимость одного киловатта обычно уменьшается.

Если необходимо обеспечить электроэнергией ночью или во время отключений, систему можно дополнить аккумуляторами.

Можно ли зарабатывать на электроэнергии

Домашние солнечные электростанции могут не только покрывать свои потребности, но и приносить доход. В Украине действует механизм «зеленого тарифа», позволяющий продавать излишек электроэнергии в сеть.

Для этого необходимо:

получить технические условия оператора сети;

установить станцию ​​в соответствии с требованиями;

установить двунаправленный счетчик;

заключить договор с гарантированным покупателем.

В настоящее время выплаты составляют около 7,36 грн за кВт·ч электроэнергии, переданной в сеть.

