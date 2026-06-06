На фоне атак украинских дронов в россии в мае снизилось производство дизтоплива еще на 10% — Reuters
Производство дизельного топлива в россии в мае сократилось примерно на 10%, поскольку атаки украинских беспилотников на нефтеперерабатывающие заводы заставили их сократить или приостановить производство.
Об этом сообщает Reuters.
Согласно анализу данных, нефтеперерабатывающие заводы в рф, пострадавшие от дронов, сократили производство дизельного топлива до 1 миллиона метрических тонн в апреле и еще до 600 000 тонн в мае.
По данным собеседников в отрасли, производство дизельного топлива в россии в марте составило 7,5 миллиона тонн.
Как показали данные источников на рынке и компании LSEG, в начале мая экспорт морского дизельного топлива и газойля по морю из россии вырос на 8%, до примерно 3,25 миллиона метрических тонн в апреле, если сравнить с мартом, что незначительно меньше по сравнению с 3,3 миллиона тонн в апреле прошлого года.
Согласно данным агентства, этот экспорт в мае оставался стабильным.
Уменьшение добычи продукции в результате атак дронов потенциально ограничивает возможности рф воспользоваться преимуществами роста цен на нефть, связанного с войной в Иране, что привело к беспрецедентным сбоям на энергетическом рынке из-за фактического закрытия Ормузского пролива.
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