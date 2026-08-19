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Регіони мають посилити резервне живлення перед опалювальним сезоном

Казна та Політика
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В Україні триває підготовка до осінньо-зимового періоду 2026/27. Станом на 1 серпня вже підготовлено майже 60% житлових будинків, понад 62% об’єктів соціальної сфери та понад 60% котелень.
Окрему увагу приділяють резервному живленню об’єктів тепло- та водопостачання. Про це повідомляє Міністерство з відновлення, інфраструктури та транспорту України, передає УНН.
«Під головуванням міністра з відновлення, інфраструктури та транспорту України Миколи Калашника провели чергове засідання Штабу з підготовки до осінньо-зимового періоду 2026/27», — йдеться у дописі.
За наявною інформацією, станом на 1 серпня вже підготовлено майже 60% житлових будинків, понад 62% об’єктів соціальної сфери, понад 60% котелень. Загальна потреба в резервному живленні об’єктів тепло- та водопостачання становить становить 1 214,6 МВт. Наразі забезпечено 918,5 МВт, або 75,6% потреби.
Втім, за словами міністерства, до початку опалювального сезону регіони мають наростити обсяги резервного живлення ще на 20% відповідно до Комплексних планів стійкості.
«В умовах війни готовність до опалювального сезону означає значно більше, ніж виконання планових ремонтів. Кожен регіон має бути готовим до різних сценаріїв: від тривалих відключень електроенергії до пошкодження об’єктів критичної інфраструктури. Тому наше завдання зараз полягає не лише у виконанні планових показників, а у створенні реального запасу стійкості. Це резервне живлення, альтернативні джерела тепла, аварійні запаси обладнання, підготовлений персонал і чіткі алгоритми дій на випадок надзвичайної ситуації», — зазначив Микола Калашник.
Крім того, регіони мають провести командно-штабні навчання, перевірити резервні системи теплопостачання, сформувати аварійні запаси обладнання та матеріалів, актуалізувати плани тимчасового теплопостачання.
За матеріалами:
УНН
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