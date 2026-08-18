АРМА виконало лише 54,2% гарантійних платежів у першому півріччі 2026 року Сьогодні 16:23 — Казна та Політика

За січень-червень 2026 року державний бюджет отримав 123,7 млн грн надходжень за 42 договорами управління арештованими активами — це лише 54,2% від суми, яку мали сплатити управителі.

Йдеться про угоди, укладені з Агентством з розшуку та менеджменту активів (АРМА). Про це зазначається в дослідженні Аналітичного центру «Інститут законодавчих ідей» (ІЗІ).

«Сума гарантійних платежів за договорами мала становити 228,3 млн грн. Водночас за договорами, які не виконали гарантійний орієнтир, бюджет недоотримав потенційних надходжень на 109,7 млн грн. Із цієї суми 75,4 млн грн припадають на сім активів, які взагалі не принесли коштів», — розповіли аналітики ІЗІ.

За їхніми оцінками, найбільшим джерелом доходів залишаються активи групи «Глуско», якими управляє ПАТ «Укрнафта». За пів року вони забезпечили 76,4 млн грн — 61,8% усіх надходжень. Це на 4,4 млн грн більше за встановлений гарантійний орієнтир.

«Ще два значні джерела доходів — „Жовтневий палац“ у Києві та активи у Лебедині. Разом із „Глуско“ вони сформували майже 80% усіх фактичних надходжень до бюджету. Таким чином лише невелика кількість активів генерує високий фінансовий результат», — наголосили експерти.

Найбільші бюджетні втрати пов’язані із залізничними вагонами та суднами. 1 697 залізничних вагонів не принесли жодних грошей державі за потенціалу 37,4 млн грн. Ще дев’ять суден також не забезпечили надходжень, хоча їхній гарантійний орієнтир становив 27,9 млн грн. Судно EMMAKRIS III мало забезпечити ще 6,5 млн грн.

«Значний розрив зафіксовано і з активами ТОВ „Термінал Карпати“. Зокрема, нерухомість у селищі Батьово принесла лише 1,4 млн грн за гарантійними платежами 14,8 млн грн. Ще чотири договори почали приносити кошти лише у червні після затримок із передачею в управління майна», — йдеться в дослідженні.

Також в ІЗІ оцінили якість управління активами. АРМА надало інформацію про перевірки 41 договору за січень-квітень, але остаточні результати були відомі лише щодо 36 з них. У 25 договорах виявили щонайменше один недолік. Лише за 11 договорами перевірки не виявили порушень.

«Найпоширеніші порушення — розбіжності у звітності (15 договорів), проблеми зі страхуванням активів (11 договорів), порушення строків сплати гарантійних платежів (7 договорів) та систематичне невиконання істотних умов договору (7 договорів). У 16 випадках АРМА зобов’язало управителів усунути порушення, однак інформація про виконання цих вимог, накладені санкції чи стягнення заборгованості відсутні», — зауважили аналітики.

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