Київ отримав ще три пожежні авто від Брюсселя — деталі Сьогодні 08:22 — Казна та Політика

Київ отримав ще три пожежні авто від Брюсселя — деталі

Київ отримав ще 3 пожежних авто від Брюссельської столичної служби пожежної охорони та екстреної медичної допомоги.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Під час повномасштабної війни, коли нашому місту важливо оперативно реагувати на надзвичайні ситуації, ця допомога дозволить рятувати більше життів, зокрема, під час ворожих атак.

«Дякую мерії Брюсселя, меру Філіпу Клозу, президенту Брюссельського столичного регіону Борису Ділльєсу, Службі пожежної охорони та екстреної медичної допомоги (SIAMU), президенту Фундації Сен-Пьєр Ролану Кракко та керівниці відділу економічних і міжнародних мереж мерії Брюсселя Марі-Франс Ботт, яка очолила делегацію, за сьогоднішню та всю попередню підтримку Києва», — пише він.

Брюссель передав Києву карети швидкої допомоги, пожежні авто, генератори, медичне та реабілітаційне обладнання для київських лікарень, допомогу для зберігання експонатів музею Івана Гончара.

Читайте також Кличко закликав скликати РНБО: держава не виконує домовленостей щодо плану стійкості столиці

Наші медики стажувалися в Брюсселі, а в 2024 році київські пожежні обмінялися досвідом з брюссельськими колегами. Діти з Києва відпочивали в бельгійській столиці.

Читайте також Києву потрібно до 60 млрд грн на резервну систему теплопостачання — Кличко

Раніше писали , що Київ створює дублюючу систему тепло- та енергопостачання, вартість якої оцінюється у 30−60 млрд грн. Для реалізації цього проєкту столиця розраховує на фінансову підтримку держави.

За словами Кличка, загальна вартість створення альтернативних джерел теплопостачання перевищує 60 млрд грн. Водночас після аналізу першочергових потреб та можливостей реалізації проєкту місто визначило мінімально необхідний обсяг фінансування на рівні близько 30 млрд грн.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.