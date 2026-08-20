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27-й блэкаут на ЗАЭС: станция работает на дизель-генераторах

Энергетика
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Временно оккупированная Запорожская АЭС в 15-й раз за этот год лишена внешнего электропитания: автоматически включились резервные дизель-генераторы, обеспечивающие работу критически важных систем безопасности.
Как отмечал руководитель Энергоатома Павел Ковтонюк, регулярные блэкауты на ЗАЭС изнашивают оборудование и повышают риски безопасности.
«Частое включение дизель-генераторов приводит к более быстрой деградации оборудования. Очередной блэкаут еще раз подтверждает: ситуация на Запорожской АЭС остается хрупкой. Риски для ядерной и радиационной безопасности под влиянием некомпетентных российских управленцев усиливаются», — говорится в сообщении.
Единственной гарантией безопасной работы станции остается деоккупация ЗАЭС и возвращение под полный контроль Украины и единственного легитимного оператора — АО НАЭК «Энергоатом».
По материалам:
Finance.ua
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