27-й блэкаут на ЗАЭС: станция работает на дизель-генераторах Сегодня 11:16 — Энергетика

Временно оккупированная Запорожская АЭС в 15-й раз за этот год лишена внешнего электропитания: автоматически включились резервные дизель-генераторы, обеспечивающие работу критически важных систем безопасности.

Как отмечал руководитель Энергоатома Павел Ковтонюк, регулярные блэкауты на ЗАЭС изнашивают оборудование и повышают риски безопасности.

«Частое включение дизель-генераторов приводит к более быстрой деградации оборудования. Очередной блэкаут еще раз подтверждает: ситуация на Запорожской АЭС остается хрупкой. Риски для ядерной и радиационной безопасности под влиянием некомпетентных российских управленцев усиливаются», — говорится в сообщении.

Единственной гарантией безопасной работы станции остается деоккупация ЗАЭС и возвращение под полный контроль Украины и единственного легитимного оператора — АО НАЭК «Энергоатом».

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