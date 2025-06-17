Штат Нью-Йорк затвердив закон для запобігання ШІ-катастрофам — Finance.ua

Штат Нью-Йорк затвердив закон для запобігання ШІ-катастрофам Сьогодні 01:48 — Технології&Авто

Штат Нью-Йорк затвердив закон для запобігання ШІ-катастрофам

Законодавчі збори штату Нью-Йорк затвердили законопроєкт RAISE, спрямований на запобігання катастрофам, пов’язаним із передовими ШІ-моделями. Документ зобов’язує великі компанії й лабораторії, включно з OpenAI, Google та Anthropic, публікувати звіти про безпеку і повідомляти про серйозні інциденти.

Ініціативу підтримали відомі фахівці, включно з лауреатом Нобелівської премії Джеффрі Гінтоном і піонером ШІ-галузі Йошуа Бенджіо. Закон передбачає цивільні штрафи до $30 млн за порушення вимог. При цьому дія документа не поширюється на невеликі компанії та стартапи, щоб не стримувати інновації.

RAISE стосується тільки моделей, навчених на інфраструктурі вартістю понад $100 млн. За словами сенатора Ендрю Гунардеса, білль розроблено так, щоб бути «реалістичним і ефективним», не заважаючи академічним дослідженням.

Законопроєкт надіслано губернаторці штату Кеті Хоукул, яка може підписати його, доопрацювати або накласти вето. Якщо документ набуде чинності, він стане першим у США юридично обов’язковим актом із безпеки ШІ, зазначили експерти.

Представники Кремнієвої долини, включно з Andreessen Horowitz і Y Combinator, виступили різко проти законопроєкту. Критики стверджують, що він змусить компанії не розміщувати свої продукти в Нью-Йорку, проте автори документа впевнені в правильності своїх дій.

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«Закон RAISE — це ще один дурний законопроєкт про штучний інтелект на рівні штату, який тільки зашкодить США в той час, коли наші супротивники стрімко випереджають нас», — заявив генеральний партнер Andreessen Horowitz Енджні Мідха.

Компанії OpenAI, Google і Meta не давали коментарів на момент підготовки матеріалу. Водночас компанія Anthropic, навпаки, раніше висловлювалася на користь федеральних стандартів, але зазначила, що RAISE може бути «надто широким».

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