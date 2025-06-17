В Киеве всего у 27% переселенцев есть работа — Finance.ua

В Киеве всего у 27% переселенцев есть работа Сегодня 16:41 — Личные финансы

В Киеве всего у 27% переселенцев есть работа

В Киеве зарегистрированы 426 тысяч внутренне перемещенных лиц. Это примерно 10% от всего количества ВПЛ в Украине. В то же время трудоустроены только 27% из них.

Такие данные озвучила председатель Совета ВПЛ Киева Ольга Алтунина во время форума Human capital dimension at the URC 2025, передает «Интерфакс-Украина».

Еще 17% переселенцев в столице находятся в поиске работы. Однако, по словам Алтуниной, за последние три года Центр занятости помог найти работу всего 8400 переселенцам. Из 246 тысяч трудоспособных ВПЛ в Киеве, по официальной статистике, работу через ЦЗ получили 61 человек. Еще 381 человек получил микрогранты.

Кроме тех, кто уже трудоустроен в Киеве, еще 11% переселенцев работают по предыдущему месту жительства, 10% дистанционно, а 3% переехали вместе со своим работодателем.

Проблемы с трудоустройством

Среди основных трудностей переселенцы называют предвзятое отношение (его ощутили 32% опрошенных), нехватку работы по специальности, отсутствие документов по образованию, а также конкуренцию с местными жителями.

Часто люди, которые приехали с Донбасса, Луганщины или Харьковщины, не находят в столице вакансий, которые соответствовали бы их специализации.

Что предлагает Совет ВПЛ

Алтунина призвала разработать отдельную программу трудоустройства ВПЛ или включить соответствующий раздел в Нацстратегию занятости. Она также предложила создать публично-частное партнерство в сфере трудоустройства, создать локальные программы, осуществлять регулярный мониторинг их эффективности и обеспечить обратную связь.

Особенно важно, по ее мнению, усиление информирования и правопросветительства для переселенцев.

Напомним, по состоянию на март 2025 года в Киеве на учете состояли 424 056 внутренне перемещенных лиц. Из них 239 976 человек были вынуждены покинуть свои дома после начала полномасштабного вторжения рф в феврале 2022 года.

На учете лиц, нуждающихся в временном жилье, состоят 2864 семьи и одиноких граждан. 115 семей (392 человека), получили жилье для временного проживания и подписали соответствующие договоры с балансодержателями.

С июля 2025 года заведения, которые бесплатно размещают внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), будут получать компенсации напрямую от Пенсионного фонда.

В то же время Национальное агентство по розыску и менеджменту активов и Киевская городская военная администрация открывают социальную программу для обеспечения жильем украинцев, потерявших дома из-за войны. Так, в столице планируют передавать арестованные квартиры переселенцам.

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