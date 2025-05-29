Мінсоцполітики спрощує виплати за розміщення переселенців — Finance.ua

Мінсоцполітики спрощує виплати за розміщення переселенців Вчора 15:44 — Особисті фінанси

Мінсоцполітики спрощує виплати за розміщення переселенців

З липня 2025 року заклади, які безоплатно розміщують внутрішньо переміщених осіб (ВПО), отримуватимуть компенсації напряму від Пенсійного фонду.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства соціальної політики.

Від початку війни однією з найгостріших проблем для українців, які змушені були залишити власні домівки, стала проблема житла. Для її вирішення в країні запроваджено низку інструментів і програм. Один з них — безоплатне проживання ВПО у приміщеннях, які надають для цього військові адміністрації та місцева влада.

З 1 січня 2025 року ця програма була передана від Міннац’єдності до Міністерства соціальної політики.

Уряд вдосконалив та значно спростив цей інструмент.

«Підтримка внутрішньо переміщених осіб, зокрема, забезпечення житлом, є пріоритетом держави. Цим рішенням ми створили дуже простий і прозорий механізм взаємодії між закладами, в яких безоплатно живуть ВПО, і державою. Відтепер всі обміни інформацією будуть цифровими, без зайвих звітів та інших паперів, адміністратором виплат виступатиме Пенсійний фонд, який має потужну ІТ-систему, а питання заборгованостей за житлово-комунальні послуги перед цими закладами буде закрито», — зауважила міністерка соціальної політики Оксана Жолнович.

Що зміниться:

Процедура буде більш ефективною. Функція виплат передається Пенсійному фонду. Виплати будуть здійснюватися безпосередньо закладам, де живуть внутрішньо переміщені особи, а не органам влади, на балансі яких перебувають ці заклади. Цифровізація процесу дозволить уникнути зловживань, а розрахунки тепер будуть кожного місяця, без затримок. Форма власності закладу не матиме значення, тобто розширюється перелік установ та організацій, які зможуть отримати компенсацію. Компенсація буде здійснюватися на кожну ВПО, яка розміщується в закладі (виходячи з соціальних норм житла, нормативів ЖКП та норм забезпечення твердим паливом), аналогічно до програми житлових субсидій. Це означає, що чеки оплати послуг, квитанції, звіти, які були передбачені раніше, більше не будуть потрібні. За призначенням компенсації заклади зможуть почати звертатись до Пенсійного фонду вже з липня 2025 року. Вона виплачуватиметься щомісячно, до 10-го числа кожного місяця (із врахуванням заборгованості за травень і червень). За період з січня по квітень 2025 року фінансування буде проведено за перехідним механізмом: заклади мають звернутися до органів соціального захисту з інформацією про заборгованість, після чого вона буде погашена разовою виплатою з державного бюджету.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.