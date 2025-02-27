Украина хочет существенно расширить «промышленный безвиз», который может охватить до 80% экспорта — Качка Сегодня 17:43 — Аграрный рынок

Украина надеется на дальнейшее действие режима автономных торговых преференций с Европейским Союзом после 6 июня 2025 года и работает над планом расширения «промышленного безвиза» на максимальное количество товаров.

Об этом заявил заместитель министра экономики — торговый представитель Украины Тарас Качка во время комитетских слушаний в Верховной Раде относительно стратегических ориентиров углубления торгово-экономических отношений Украины со странами ЕС, сообщает Министерство экономики.

«Мы рассчитываем на продление автономных торговых преференций после 6 июня 2025 года. И в то же время вместе с партнерами очень активно работаем над либерализацией торговли в соответствии с Соглашением об ассоциации. Есть хорошие новости: перечень товаров, чувствительных для Европейского Союза, краток — буквально несколько позиций. И мы надеемся, что найдем решение по этим товарам», — отметил Качка.

Он отметил, что одним из главных вызовов для украинского экспорта остается механизм CBAM (углеродная корректировка импорта), введенный Европейским Союзом. Украина в настоящее время ведет переговоры о временном исключении из-под действия этого механизма до завершения войны и периода восстановления.

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Кроме того, украинская сторона предлагает ввести упрощенный декларативный механизм, по которому украинские предприятия смогут подавать отчетность об углеродных выбросах без уплаты дополнительных платежей.

«Учитывая инициативу Еврокомиссии по отсрочке полноценного запуска механизма (в частности, продажи сертификатов CBAM) на 2027 год у Украины будет больше времени для переговоров», — отметил Качка.

Третье ключевое направление — подписание «промышленного безвиза» (соглашения ACAA).

«Идет работа над планом существенного расширения Соглашения АСАА на максимальное количество товаров. По подсчетам, оно может охватить до 80% промышленного экспорта в Европейский Союз. Активно работаем над тем, чтобы заключить соглашение уже в этом году», — отметил Качка.

Укрінформ По материалам:

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