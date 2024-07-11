Вступили в силу новые правила транспортного безвиза с ЕС: что изменилось для Украины — Finance.ua

Вступили в силу новые правила транспортного безвиза с ЕС: что изменилось для Украины Сегодня 12:06 — Казна и Политика

Вступили в силу новые правила транспортного безвиза с ЕС: что изменилось для Украины

В среду, 10 июля, завершился переходный период обновленного Соглашения о либерализации грузовых перевозок между Украиной и Евросоюзом, которое в июне было продлено до середины 2025 года.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры.

Это означает, что все грузовики, выполняющие перевозки в рамках транспортного безвиза, должны соблюдать обновленные правила. Речь идет как об украинских, так и об иностранных перевозчиках.

Основные нововведения обновленного транспортного безвиза:

грузовики, выполняющие перевозки в соответствии с соглашением, получат маркировку;

все водители должны иметь лицензию на перевозку или другие подтверждающие документы при выполнении рейсов;

перевозчики, следующие пустыми за товарами, должны иметь подтверждающие документы на эти товары.

Обновленное соглашение также предусматривает создание специальной рабочей группы представителей Украины и ЕС для мониторинга ее выполнения.

Ранее сообщалось, что до полномасштабного вторжения автомобильные перевозки между Украиной и ЕС осуществлялись на основе фиксированного количества разрешений. Они часто заканчивались раньше времени.

Подписанный в июне 2022 года документ о либерализации транспортных перевозок отменил необходимость получения украинскими перевозчиками разрешений на двусторонние и транзитные перевозки в государства ЕС. Кроме того, перевозчики государств-членов ЕС получили возможность ввозить товары в Украину без разрешений.

НВ По материалам:

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