Еврокомиссия предлагает внести изменения в соглашение о «транспортном безвизе» с Украиной — Finance.ua
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Еврокомиссия предлагает внести изменения в соглашение о «транспортном безвизе» с Украиной

Казна и Политика
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Еврокомиссия предлагает внести изменения в соглашение о «транспортном безвизе» с Украиной
Еврокомиссия предлагает внести изменения в соглашение о «транспортном безвизе» с Украиной
Европейская комиссия направила в Совет Европы предложение продлить соглашение с Украиной и Молдовой о либерализации автомобильных грузоперевозок на 2025 год и предложила внести в соглашение определенные обновления.
Об этом сообщается на портале Еврокомиссии.
Отмечается, что Еврокомиссия учла уроки, сделанные по реализации текущего транспортного соглашения между ЕС и Украиной. Хотя объем соглашения остается неизменным, Еврокомиссия предлагает обновление, чтобы облегчить его реализацию и обеспечить соблюдение соглашения государствами-членами.
Обновлениями предлагают:
  • установить обязательное наличие документов, подтверждающих, что транспортный оператор должным образом уполномочен осуществлять международные перевозки и что перевозки осуществляются в соответствии с Соглашением;
  • сделать обязательным наличие конкретных документов, удостоверяющих, что пересечение границы пустым транспортом напрямую связано с транзитной или двусторонней операцией, как этого требует Соглашение;
  • усилить соблюдение операторами автомобильных грузоперевозок обязательств по операциям, разрешенным Соглашением, бороться с мошенничеством или подделкой документов водителя, а также с правонарушениями, связанными с безопасностью дорожного движения — такие правонарушения могут привести к отзыву лицензии;
  • добавить новую оговорку относительно гарантий — в случае, если на национальном рынке автомобильных перевозок в определенном географическом районе возникнет серьезное нарушение, связанное с соглашением, действие сделки может быть прекращено в этом географическом районе.
Учитывая новые предложения, Совет Европы должен дать мандат Еврокомиссии на ведение переговоров с Украиной и Молдовой. Как только мандат будет получен, Еврокомиссия приступит к официальным переговорам для окончательного утверждения соглашения.
По материалам:
Центр транспортних стратегій
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