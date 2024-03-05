Еврокомиссия предлагает внести изменения в соглашение о «транспортном безвизе» с Украиной — Finance.ua

Еврокомиссия предлагает внести изменения в соглашение о «транспортном безвизе» с Украиной Сегодня 20:00 — Казна и Политика

Еврокомиссия предлагает внести изменения в соглашение о «транспортном безвизе» с Украиной

Европейская комиссия направила в Совет Европы предложение продлить соглашение с Украиной и Молдовой о либерализации автомобильных грузоперевозок на 2025 год и предложила внести в соглашение определенные обновления.

Об этом сообщается на портале Еврокомиссии.

Отмечается, что Еврокомиссия учла уроки, сделанные по реализации текущего транспортного соглашения между ЕС и Украиной. Хотя объем соглашения остается неизменным, Еврокомиссия предлагает обновление, чтобы облегчить его реализацию и обеспечить соблюдение соглашения государствами-членами.

Обновлениями предлагают:

установить обязательное наличие документов, подтверждающих, что транспортный оператор должным образом уполномочен осуществлять международные перевозки и что перевозки осуществляются в соответствии с Соглашением;

сделать обязательным наличие конкретных документов, удостоверяющих, что пересечение границы пустым транспортом напрямую связано с транзитной или двусторонней операцией, как этого требует Соглашение;

усилить соблюдение операторами автомобильных грузоперевозок обязательств по операциям, разрешенным Соглашением, бороться с мошенничеством или подделкой документов водителя, а также с правонарушениями, связанными с безопасностью дорожного движения — такие правонарушения могут привести к отзыву лицензии;

добавить новую оговорку относительно гарантий — в случае, если на национальном рынке автомобильных перевозок в определенном географическом районе возникнет серьезное нарушение, связанное с соглашением, действие сделки может быть прекращено в этом географическом районе.

Учитывая новые предложения, Совет Европы должен дать мандат Еврокомиссии на ведение переговоров с Украиной и Молдовой. Как только мандат будет получен, Еврокомиссия приступит к официальным переговорам для окончательного утверждения соглашения.

Центр транспортних стратегій По материалам:

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