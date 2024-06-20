Евросоюз продлил еще на год «транспортный безвиз» для Украины — Finance.ua

Евросоюз продлил еще на год «транспортный безвиз» для Украины Сегодня 15:43 — Казна и Политика

Евросоюз продлил еще на год «транспортный безвиз» для Украины

Украина и Евросоюз продлили действие Соглашения о либерализации грузовых перевозок еще на год с возможностью пролонгации.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры.

«20 июня в Брюсселе заместитель министра развития общин, территорий и инфраструктуры Сергей Деркач и комиссар ЕС по транспорту Адина Велян подписали продление Соглашения о либерализации грузовых перевозок между Украиной и ЕС», — говорится в сообщении.

Таким образом, соглашение будет действовать не менее года с возможностью автоматического пролонгирования до конца 2025 года.

Помимо пролонгирования соглашения обновленный документ предусматривает ряд обязательств как для украинских, так и для европейских перевозчиков.

В частности, все водители должны будут иметь документы, подтверждающие наличие лицензии на перевозку. Кроме того, все грузовики, выполняющие перевозки в соответствии с условиями соглашения, должны быть специально промаркированы.

Еще одним из новшеств является наличие подтверждающих документов для грузовиков, выезжающих из Украины пустыми за товаром в страны ЕС.

Речь идет в документе и о создании специальной рабочей группы для анализа влияния безвиза на рынок. Она будет включать представителей Украины и ЕС.

По словам Деркача, это соглашение нужно не только Украине, оно также оказывает положительное влияние и на рынок ЕС, что подтверждают цифры.

«Например, если сравнивать прошлый год с 2021-м, импорт со стороны ЕС в Украину вырос более чем на 45%. Экспорт отечественных товаров именно по дорогам удалось увеличить на 45%», — отметил замминистра.

Укрінформ По материалам:

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