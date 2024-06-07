«Торговый безвиз» Украины с ЕС вступил в силу — Finance.ua

«Торговый безвиз» Украины с ЕС вступил в силу Сегодня 11:15 — Казна и Политика

«Торговый безвиз» Украины с ЕС вступил в силу

В четверг, 6 июня, в ЕС вступили в силу так называемые автономные торговые мероприятия, по которым еще на один год приостановлено действие всех импортных пошлин и квот для украинского экспорта на европейский рынок.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Еврокомиссию.

«Приостановление импортных пошлин и квот на украинский экспорт в Европейский Союз было продлено еще на один год после вступления в силу регуляторных правил, принятых Советом ЕС 13 мая. ЕС снова подтвердил свое обязательство стоять рядом с Украиной и поддерживать ее так долго, как это будет необходимо. Эти так называемые Автономные меры торговли (АМТ) являются основой поддержки Евросоюзом экономики Украины путем предоставления доступа к рынку ЕС перед фактом российской агрессии», — говорится в сообщении.

Как отмечается, обновленные регуляторные правила применения АМТ учитывают обеспокоенность европейских работников и содержат усиленные защитные механизмы и возможность срочного прекращения действия автономных мер торговли в случае чрезвычайной ситуации на европейском рынке относительно определенной номенклатуры товаров. В этот перечень попали яйца, птица, сахар, овес, кукуруза, крупа и мед.

Обновленные автономные торговые мероприятия будут действовать до 5 июня 2025 года.

«Это продолжение мощной экономической поддержки ЕС для Украины происходит в решающий момент, поскольку страна противостоит обновленной военной атаке. Эти меры AСТ являются не только жестом солидарности и стабильности: они являются экономической линией жизни. В то же время они включают более сильные защитные механизмы в сельскохозяйственном секторе ЕС, в ответ на правомерные беспокойства, высказанные нашими фермерами и странами-членами», — отметил по этому поводу исполнительный вице-президент Еврокомиссии, еврокомиссар по торговле Валдис Домбровскис.

Он отметил, что такие дополнительные защитные механизмы позволяют сдержать сбалансированность в торговле с Украиной, и в то же время продолжать поиск долгосрочного решения для этой проблемы в рамках Соглашения об ассоциации между ЕС и Украиной.

«Мы это делаем, и наше послание очень четкое: будущее Украины — в сердце Европейского Союза», — добавил Домбровскис.

Укрінформ По материалам:

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