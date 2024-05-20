Стефанишина допускает продление режима «торгового безвиза» на 2025−2026 годы — Finance.ua

Стефанишина допускает продление режима «торгового безвиза» на 2025−2026 годы Сегодня 09:30 — Казна и Политика

Стефанишина допускает продление режима «торгового безвиза» на 2025−2026 годы

Текущий либеральный режим торговли Европейского Союза с Украиной с учетом автономных торговых мероприятий (ATM), вероятнее всего, будет продлен в 2025—2026 годах, хотя Киев ставит перед собой задачу как можно быстрее закрепить эти условия беспошлинной торговли в Соглашении об ассоциации.

Об этом сообщила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.

«Договоренность такая, что за этот год мы интегрируем эти условия беспошлинной торговли в Соглашение об ассоциации. Мы над этим работаем. Но, честно говоря, у меня есть ощущение, что может быть продлено решение (об ATM. — Ред.) в 2025—2026 годах», — сказала она на организованной Киевским международным экономическим форумом (КМЭФ, KIEF) дискуссии в Киеве.

Относительно видения, какой должна быть оптимальная торговая рамка с Европой, вице-премьер отметила, что это «полная торговая либерализация с любыми условиями».

«То есть сейчас мы должны осознавать, что мы продолжили полную торговую либерализацию с условиями, с оговорками. Поэтому это полная торговая либерализация в любой форме», — отметила она.

«В форме одностороннего решения, в форме соглашения об ассоциации. Никто точно не вернется к старым условиям торговли до начала полномасштабной войны или к решению АТМ. То есть, это полная торговая либерализация на весь период до вступления в Европейский Союз», — резюмировала Стефанишина.

По ее словам, это обусловлено тем, что если Украина отступит от действующих условий торгового соглашения, это будет означать открытие переговоров «с нуля» и в части членства.

Украина должна сохранить полную торговую либерализацию до членства в ЕС любыми усилиями, и с любыми оговорками, подчеркнула вице-премьер.

Говоря о возможных сроках вступления в ЕС, Стефанишина отметила, что на конец 2024 года — начало 2025 года Украина в соответствующих переговорах дойдет до «красных линий». «То есть мы будем понимать, каков объем наших обязательств», — объяснила вице-премьер.

Читайте также Украина еще на год продлила безвиз для британцев

По ее словам, затем «за два года совершенно реалистично говорить о членстве».

Стефанишина добавила, что есть также «мастер-адженда» самого ЕС завершить расширение к 2030 году.

Как сообщалось, Совет ЕС 13 мая окончательно одобрил продление еще на 12 месяцев — до 5 июня 2025 года — режима действия автономных торговых мероприятий. В то же время введены ограничения на беспошлинную поставку ряда агротоваров — мяса птицы, яиц, сахара, овса, круп, кукурузы и меда — в размере среднего объема экспорта за период со второй половины 2021 года по конец 2023 года.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.