Украина и ЕС договорились о продлении «транспортного безвиза»: что препятствует подписанию соглашения — Finance.ua
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Украина и ЕС договорились о продлении «транспортного безвиза»: что препятствует подписанию соглашения

Казна и Политика
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Украина и ЕС договорились о продлении «транспортного безвиза»: что препятствует подписанию соглашения
Украина и ЕС договорились о продлении «транспортного безвиза»: что препятствует подписанию соглашения
Украина смогла договориться о продлении соглашения о транспортном безвизе с Европейским Союзом. Сейчас идет формальная подготовка к переподписанию соглашения.
Об этом сообщил замминистра экономики, торговый представитель Украины Тарас Качка, пишет Forbes.
«Соглашение уже переговорено», — подчеркнул Качка.
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Он пояснил, что Мининфраструктуры — ​​ключевое министерство для ведения переговоров по соглашению, но ведомство с начала мая находится без официального руководителя, но это не помешало договоренностям о его продлении.
«Распоряжение об уполномочиях на подписание этого соглашения уже проходит просто формальное визирование», — сообщил Качка.
Напомним, 29 апреля Совет Европейского союза утвердил мандат на переговоры с Украиной о продлении соглашения о либерализации грузовых перевозок (так называемый «транспортный безвиз»).
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16 марта 2023 года Украина и ЕС договорились о продлении действия «транспортного безвиза» еще на год — до 30 июня 2024 года. 5 марта 2024 года Еврокомиссия предложила внести более жесткие обновления в соглашение об автомобильных перевозках с Украиной, при этом не менять основные цели и объемы перевозок.
Среди возможных ограничений обсуждалось обязательное наличие ряда документов и усиление определенных обязательств (борьба с мошенничеством, подделкой водительских документов и нарушением безопасности дорожного движения).
Кроме того, среди предложений есть пункт о приостановке соглашения в отдельной географической зоне — если на национальном рынке автомобильных перевозок наблюдаются серьезные нарушения.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Діло
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