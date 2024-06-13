Украина и ЕС договорились о продлении «транспортного безвиза»: что препятствует подписанию соглашения — Finance.ua

Украина и ЕС договорились о продлении «транспортного безвиза»: что препятствует подписанию соглашения Сегодня 12:02 — Казна и Политика

Украина и ЕС договорились о продлении «транспортного безвиза»: что препятствует подписанию соглашения

Украина смогла договориться о продлении соглашения о транспортном безвизе с Европейским Союзом. Сейчас идет формальная подготовка к переподписанию соглашения.

Об этом сообщил замминистра экономики, торговый представитель Украины Тарас Качка, пишет Forbes.

«Соглашение уже переговорено», — подчеркнул Качка.

Он пояснил, что Мининфраструктуры — ​​ключевое министерство для ведения переговоров по соглашению, но ведомство с начала мая находится без официального руководителя, но это не помешало договоренностям о его продлении.

«Распоряжение об уполномочиях на подписание этого соглашения уже проходит просто формальное визирование», — сообщил Качка.

Напомним, 29 апреля Совет Европейского союза утвердил мандат на переговоры с Украиной о продлении соглашения о либерализации грузовых перевозок (так называемый «транспортный безвиз»).

16 марта 2023 года Украина и ЕС договорились о продлении действия «транспортного безвиза» еще на год — до 30 июня 2024 года. 5 марта 2024 года Еврокомиссия предложила внести более жесткие обновления в соглашение об автомобильных перевозках с Украиной, при этом не менять основные цели и объемы перевозок.

Среди возможных ограничений обсуждалось обязательное наличие ряда документов и усиление определенных обязательств (борьба с мошенничеством, подделкой водительских документов и нарушением безопасности дорожного движения).

Кроме того, среди предложений есть пункт о приостановке соглашения в отдельной географической зоне — если на национальном рынке автомобильных перевозок наблюдаются серьезные нарушения.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Діло По материалам:

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