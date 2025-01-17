Украина работает над заключением «промышленного» безвиза с ЕС — Шмыгаль Сегодня 11:46 — Казна и Политика

Украина работает над заключением «промышленного» безвиза с ЕС — Шмыгаль

Кабинет министров завершает внутреннюю подготовку к переговорам с ЕС о подписании соглашения о «промышленном безвизе».

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

«Продолжаем последовательно сближать Украину с Европейским Союзом во всех сферах. Провели совещание по секторальному сотрудничеству с ЕС в 2025 году. Заслушали доклады чиновников о приоритетных направлениях и задачах, стоящих перед министерствами. В частности, ключевой является работа по продолжению „торгового“ и „транспортного“ безвизов. Работаем с Еврокомиссией над тем, чтобы сделать эти соглашения бессрочными», — говорится в сообщении.

По его словам, правительство ведет работу по заключению «промышленного» безвиза и обеспечению присоединения Украины к политике ЕС «Роуминг как дома».

«Согласовали наработку и вынесение на Правительство необходимых проектов решений. Скоординировали необходимые меры для обеспечения интеграции Украины в энергетический рынок ЕС. Также обсудили внедрение комплекса необходимых мер по развитию в 2025 году транспортных коридоров сети TEN-T. Перед каждым министерством стоят четкие задачи, определены ответственные и сроки исполнения», — добавил Шмыгаль.

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