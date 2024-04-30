Совет ЕС дал добро на переговоры с Украиной о продлении «транспортного безвиза» — Finance.ua

Совет ЕС дал добро на переговоры с Украиной о продлении «транспортного безвиза» Сегодня 10:12 — Казна и Политика

Совет ЕС дал добро на переговоры с Украиной о продлении «транспортного безвиза»

Совет Европейского Союза утвердил мандат на переговоры с Украиной о продлении Соглашения о либерализации грузовых перевозок.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры.

«Министерство восстановления Украины и Европейская комиссия смогут официально начать переговоры по продлению Соглашения о либерализации грузовых перевозок между Украиной и ЕС. Соответствующий мандат на переговоры утвердил Совет ЕС на заседании 29 апреля», — говорится в сообщении.

В настоящее время Еврокомиссия предлагает продлить «транспортный безвиз» минимум на 12 месяцев с возможностью пролонгировать впоследствии еще на полгода. Речь идет о возможности выполнять безразрешительные двусторонние перевозки минимум до июня 2025 года включительно.

Отмечается, что официальный текст к обсуждению будет направлен Украине в ближайшее время.

«Мы приветствуем решение Европейского Союза начать официальные переговоры по продлению соглашения. Нам важно сохранить возможность выполнять грузовые перевозки без разрешений, ведь это прямо влияет на возможность экспортировать украинские товары, а значит, поддерживать нашу экономику и импортировать необходимое нашему государству», — прокомментировал решение вице-премьер-министр по восстановлению — министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александра Кубракова.

Он подчеркнул, что Украина продолжает работать с Еврокомиссией, чтобы решение о продлении соглашения было принято до конца июня и все изменения в пролонгированное соглашение были четкими, прозрачными и не ограничивали украинских перевозчиков.

Как сообщалось, с 1 июня 2024 года заработает «транспортный безвиз» между Украиной и Черногорией. Также страны работают над развитием автобусного сообщения.

Укрінформ По материалам:

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