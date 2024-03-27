«Торговый безвиз»: в ЕС рассказали о дискуссиях вокруг соглашения с Украиной — Finance.ua
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«Торговый безвиз»: в ЕС рассказали о дискуссиях вокруг соглашения с Украиной

Казна и Политика
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«Торговый безвиз»: в ЕС рассказали о дискуссиях вокруг соглашения с Украиной
«Торговый безвиз»: в ЕС рассказали о дискуссиях вокруг соглашения с Украиной
Страны Евросоюза продолжают обсуждать так называемые автономные торговые мероприятия с Украиной по определенным видам сельхозпродукции, однако Бельгия надеется, что удастся сохранить сбалансированный подход.
Об этом в Брюсселе накануне заседания Комитета постоянных представителей ЕС (Coreper) заявил Дэвид Кларинвал, вице-премьер-министр, министр среднего класса, малых и средних предприятий, самозанятости, сельского хозяйства, институциональных реформ и демократического восстановления Бельгии, председательствующей в Евросоюзе.
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На вопрос журналистов, возможны ли изменения в достигнутой политической договоренности, Кларинвал ответил, что Бельгийское председательство в ЕС надеется, что в результате дискуссии будет сохранен сбалансированный подход, который будет учитывать одновременно интересы Украины и защищать европейский рынок.
«Я могу сказать, что председательство достигло предварительного соглашения с Европейским парламентом и Европейской комиссией в ночь на 20 марта. Это была очень важная тема. В результате был достигнут очень щепетильный баланс между тем, чтобы продолжать поддержку Украины, помочь ей получать поступления и одновременно защитить европейский рынок. Это соглашение действует, но все еще обсуждается; несколько делегаций подняли вопрос о ситуации на рынке ЕС», — отметил бельгийский чиновник.
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Он отметил, что страны-члены продолжают обсуждение на основе уже достигнутого сбалансированного соглашения, но в него по результатам дискуссии все еще могут быть внесены изменения.
Бельгийский министр сообщил, что вчера в Брюсселе состоялось заседание Совета министров ЕС по сельскому хозяйству и рыболовству, в ходе которого европейские члены правительства провели сессию при участии министра аграрной политики и продовольствия Украины Николая Сольского.
«Мы выслушали Сольского, что он думает о ситуации в сельском хозяйстве Украины в этот момент. Известно, что россия использует зерно как оружие против Украины. Совет министров ЕС подтвердил свою поддержку для Украины и ее народа. После выступления украинского министра состоялся традиционный обмен мнениями по поводу текущей ситуации на аграрном рынке ЕС, учитывая российскую агрессию против Украины. Министры рассмотрели среднесрочные и долгосрочные меры, которые помогут ЕС реагировать на кризисы на рынке в будущем», — сказал Кларинвал.
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Он отметил, что Бельгийское председательство в ЕС по-прежнему настроено на продолжение консультаций со странами-членами, а также с другими институциональными игроками ЕС для окончательного согласования продолжения торговой либерализации с Украиной, на основе уже достигнутого сбалансированного решения.
По материалам:
Укрінформ
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