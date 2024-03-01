Украина продлила «транспортный безвиз» с Турцией до окончания войны — Finance.ua

Украина продлила «транспортный безвиз» с Турцией до окончания войны
Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины договорилось с Министерством транспорта и инфраструктуры Турции о продлении либерализации грузовых перевозок.
Об этом сообщает пресс-служба Минвосстановления.
В ведомстве напомнили, что «транспортный безвиз», или либерализация грузовых перевозок, включает двусторонние грузовые перевозки и перевозки транзитом.
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«Продление либерализации грузовых перевозок — это пример принятия решений на основе цифр и реальных показателей относительно положительного влияния на рынок двусторонних перевозок. Из всего экспорта, поставляемого в Турцию, около 15% - автомобильным транспортом. Турецкие компании импортируют к нам именно автомобильным транспортом почти 60% всего объема товаров», — прокомментировал вице-премьер-министр по восстановлению — министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков.
В министерстве подчеркнули, что таким образом для выполнения грузовых и транзитных перевозок не требуется разрешений. Договоренности включают в себя безразрешительный проезд для пустого въезда грузовиков. Соответствующее решение зафиксировано протоколом заседания.
Также удалось увеличить количество разрешений на грузовые перевозки в/из третьих стран на одну тысячу — до 3500.
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