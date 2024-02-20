Украина предлагает ЕС продлить транспортный безвиз — Finance.ua

Украина предлагает ЕС продлить транспортный безвиз Сегодня 16:16 — Казна и Политика

Украина предлагает ЕС продлить транспортный безвиз

Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины прилагает усилия, чтобы продлить соглашение между Украиной и Европейским Союзом о грузовых перевозках автомобильным транспортом («транспортный безвиз») на один год (соглашение действует до 30 июня 2024 года. — Ред.) без изменений.

Об этом сообщил заместитель министра развития общин, территорий и инфраструктуры Сергей Деркач в блицинтервью агентству «Интерфакс-Украина».

«Наш план — продлить соглашение без изменений. На один год, без каких-либо изменений», — сказал Деркач.

По его словам, министерство направило письмо в Еврокомиссию с просьбой о проведении до конца месяца рабочей встречи по продлению соглашения о «транспортном безвизе» с участием всех заинтересованных стран.

«Есть страны, которые, мы знаем точно, согласны на продление соглашения, у них нет никаких возражений… Есть страны, от которых поступали замечания к соглашению. Остальные страны их не имели и согласились с утверждением, что это соглашение способствует развитию экономики в Европейском Союзе», — сказал Деркач.

По его словам, замечания у Польши, Словакии и Венгрии. Страны Балтии, Финляндия, Швеция, Франция поддерживают соглашение о «транспортном безвизе».

«Мне известно, что по тем предложениям, которые направила Польша, Еврокомиссия поддерживает не все», — уточнил Деркач.

Ранее сообщалось, что Министерство инфраструктуры Польши предоставило заместителю министра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Сергею Деркачу свой проект изменений в Соглашение между Европейским Союзом и Украиной о перевозке грузов автомобильным транспортом («транспортный безвиз»).

Это произошло во время второго заседания польско-украинской рабочей группы по выполнению договоренностей между Польшей и Украиной, заключенных после прекращения до 1 марта 2024 протестов польских перевозчиков на границе.

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