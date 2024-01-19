Украина работает над продолжением «экономического безвиза» с ЕС — Шмыгаль — Finance.ua
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Украина работает над продолжением «экономического безвиза» с ЕС — Шмыгаль

Казна и Политика
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Украина работает над продолжением «экономического безвиза» с ЕС, который позволит украинскому бизнесу продавать свои товары в Евросоюз без квот, пошлин или тарифов.
Об этом сообщил Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в Телеграме, передает Укринформ.
Украина работает над продолжением «экономического безвиза» с ЕС. Благодаря этому украинский бизнес сможет и дальше продавать свои товары в Евросоюз без каких-либо квот, пошлин или тарифов", — проинформировал он.
Шмыгаль подчеркнул, что Украина ожидает конструктивную позицию в этом вопросе среди европейских соседей.
В то же время глава правительства отметил, что обсудит этот вопрос с Премьер-министром Польши Дональдом Туском во время его запланированного визита в Украину в этом месяце.
«Остановка блокировки границы со стороны Польши демонстрирует, что мы можем находить общий язык по всем важным для наших стран вопросам. Когда во главу угла ставим не политическую целесообразность и популизм, а прагматический подход», — подчеркнул он.
14 декабря Европейский Совет согласовал решение о начале переговоров с Украиной и Молдовой о членстве в ЕС.
По материалам:
Укрінформ
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