Украина работает над продолжением «экономического безвиза» с ЕС — Шмыгаль Сегодня 14:34 — Казна и Политика

Украина работает над продолжением «экономического безвиза» с ЕС, который позволит украинскому бизнесу продавать свои товары в Евросоюз без квот, пошлин или тарифов.

Об этом сообщил Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в Телеграме , передает Укринформ.

Украина работает над продолжением «экономического безвиза» с ЕС. Благодаря этому украинский бизнес сможет и дальше продавать свои товары в Евросоюз без каких-либо квот, пошлин или тарифов", — проинформировал он.

Шмыгаль подчеркнул, что Украина ожидает конструктивную позицию в этом вопросе среди европейских соседей.

В то же время глава правительства отметил, что обсудит этот вопрос с Премьер-министром Польши Дональдом Туском во время его запланированного визита в Украину в этом месяце.

«Остановка блокировки границы со стороны Польши демонстрирует, что мы можем находить общий язык по всем важным для наших стран вопросам. Когда во главу угла ставим не политическую целесообразность и популизм, а прагматический подход», — подчеркнул он.

14 декабря Европейский Совет согласовал решение о начале переговоров с Украиной и Молдовой о членстве в ЕС.

Укрінформ По материалам:

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