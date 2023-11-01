«Транспортный безвиз» с ЕС будет действовать до середины 2024 года — Finance.ua

«Транспортный безвиз» с ЕС будет действовать до середины 2024 года Сегодня 17:40 — Казна и Политика

«Транспортный безвиз» с ЕС будет действовать до середины 2024 года

Директорат Еврокомиссии по мобильности (DG MOVE) на переговорах с Министерством развития громад, территорий и инфраструктуры заверил, что Соглашение о либерализации перевозок между Украиной и Евросоюзом (ЕС) будет действовать до июля 2024 года.

Об этом сообщил заместитель министра Сергей Деркач.

«Провели переговоры с руководством Директората Еврокомиссии по вопросам мобильности (DG MOVE). Основная тема — взаимодействие по поводу угроз польских перевозчиков перекрыть нашу границу (между Украиной и Польшей. — Ред.) и налаживание стабильной работы пунктов пропуска и обеспечение стабильной работы пунктов пропуска. У нас есть заверения от европейских коллег, что никакие требования перевозчиков не изменят действие Соглашения о либерализации перевозок между Украиной и ЕС», — сообщил Деркач.

По его словам, «транспортный безвиз» будет действовать до июля 2024 года.

Замминистра сообщил, что на встрече с представителями DG MOVE он представил позицию относительно требований перевозчиков, отметив, что Украина рассчитывает на поддержку Евросоюза в вопросе обеспечения полноценной работы границы.

«Определили конкретные шаги, как DG MOVE может способствовать разрешению ситуации», — отметил Деркач.

Украина не выбирала вариант обеспечивать всю логистику по суше, такие условия возникли из-за российского вторжения и морской блокады, напомнил замминистра.

«И в этих условиях мы должны обеспечить нормальное функционирование „Путей солидарности“ и поддержку нашей экономики. Без каких-либо блокировок границ», — уточнил Деркач.

Как сообщалось, Министерство восстановления получило уведомление о подготовке блокады пунктов пропуска на украинско-польской границе и инициировало встречу с официальными представителями Польши и Еврокомиссии (ЕК) для обеспечения стабильной работы границы.

Ранее международная транспортная ассоциация сообщила, что с 3 ноября польские перевозчики планируют на два месяца перекрыть границу с Украиной. По информации ассоциации, перевозчики выдвинули условия: возвращение к системе выдачи разрешений для украинских перевозчиков, усиление правил перевозки по ЕКМТ, введение отдельной очереди в «єЧерга» для транспортных средств с номерами Евросоюза, создание отдельной очереди для пустых фур, обеспечение доступа к системе «Шлях».

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